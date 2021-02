Cat consuma cu adevarat un semineu electric? Calcul real, lunar

⇓ Ascultă știrea ⇓

Semineele electrice sunt atat decorative, cat si practice. Desi caldura generata este mult mai mica decat cea produsa de un semineu pe lemne, un semineu electric este o opțiune eficienta din punct de vedere energetic, care este usor de instalat si ofera atmosfera confortabila a unui foc real unei camere – totul fara fum si funingine.

In plus, au un pret foarte acccesibil, si totodata au un consum destul de redus decurent. Daca sunt folosite ca sursa secundara de incalzire, asa cum sunt de altfel si proiectate sa functioneze, consumul unui semineu nu va va da batai de cap pe factura de energie electrica. Aceasta recomandare o gasesti pe orice blog design interior. Pentru o imagine clara asupra consumului unui semineu electric, am realizat acest articol, pe care va recomandam sa il parcurgeti pana la final.

In continuare, vom raspunde unei intrebari foarte populare pe care o primim adesea de la clientii nostri:

Cat consuma un semineu electric?

Consumul efectului de flacara (FARA functia de INCALZIRE):

Majoritatea din cei care isi achizitioneaza un semineu electric, si-l doresc stric pentru functia lui decorative, nu neaparat pentru incalzire, intrucat ei stiu ca energia electrica nu este cea mai ieftina energie de pe piata, sau cel putin nu pentru incalzirea locuintei prin dispositive de acest tip.

Astfel, un semineu electric folosit in majoritatea timpului pe modul flacara luminoasa, deci fara functia de incalzire, are un consum de:

Deci, consumul afisajului LED, (functia luminoasa) care practic face toata atmosfera, este foarte mic, consumand mai putin decat 1 bec economic! NU exista vreun obiect decorativ sau dispozitiv mai economic decat un semineu electric.

Consumul unui semineu electric CU functia de INCALZIRE:

Exista totusi momente in care ai nevoie sa cresti temperatura din camera cu cateva grade; atunci, un semineu electric poate fi folosit pentru functia de incalzire, asemanatoare aerotermelor sau uscatoarelor de par, functionand pe baza unui ventilator ce impinge aerul cald prin lamelele metalice.

Cand folositi functia de incalzire, trebuie sa stiti ca lucrurile se schimba in ceea ce priveste consumul. Chiar daca randamentul unui semineu electric este maxim intrucat nu exista evacuare si caldura nu se pierd, este important de stiut ca acesta nu este o solutie de incalzire recomandata ca sursa principala, ci dar ca sursa SECUNDARA.

Deci, care este consumul unui semineu electric cu functia de incalzire?

In principiu, puterea de incalzire a semineelor electrice este de 1500 W/h (deci de 150 de ori mai mult decat atunci cand il folosesti doar in scop decorativ). Deci, 2 ore de functionare continua cu functia de incalzire, se consuma 3 kW, si aproximativ 90 kW, deci undeva la 40 lei/luna.

Isi merita un semineu electric investitia?

De la bun inceput, trebuie sa stiti ca semineele electrice, la fel ca orice alt dispozitiv termic de altfel, vine cu avantaje, dar si dezavantaje. Un semineu electric isi merita banii si isi va gasi loc in casa ta daca:

– iti doresti un element decorativ deosebit in locuinta ta (asa cum iti doresti un gratar Ofyr Romania in curte). Un semineu electric ofera atmosfera speciala si confortul unui semineu real în casa ta. Asemanator cu atmosfera unui semineu pe lemne, dar fara dezavantaje acestuia!

– atunci cand nu vrei sa investesti foarte multi bani in obiecte decorative care se demodeaza sau care necesita intretinere sau ai ramas in pana de idei cadouri casa noua ori pentru prieteni.

– atunci cand vrei sa suplimentezi confortul termic cu 2-3 grade Celsius in plus. Deci, atentie! Asa cum am mentionat la inceputul articolului, semineul electric este recomandat a se folosi ca si sursa secundara de incalzire (pe langa centrala termica, de exemplu).

– daca iti doresti un semineu mobil si compact. Intrucat semineele electrice sunt portabile acestea pot fi mutate cu usurinta dintr-o incapere in cealalta, oferind un maxim de confort si flexibilitate atunci cand te muti sau vrei sa deplasezi semineul in alta camera.

– atunci cand nu doresti sa pornesti centrala si ai nevoie de o caldura usoara, in special in serile de primavara sau toamna. Aici, functia de incalzire cu care sunt prevazute semineele electrice, este ideala! Setezi temperatura dorita, si te bucuri de confortul termic dorit.

– cand iti doresti caldura instant! De exemplu, daca amplasezi semineul intr-o incapere in care stai doar in weekend sau in anumite perioade din an, si nu se merita sa investesti in alta sursa de incalzire. In astfel de cazuri, un semineu electric te ajuta sa incalzesti camera intr-un timp foarte scurt (la fel de eficient ca cea mai buna soba pe lemne).

– cand vrei sa te bucuri de caldura focului, dar ai in casa animale si copii pentru care este importanta SIGURANTA. Semineul electric ofera 100% siguranta pentru cei mici si pentru necuvantatoare.

– un semineu electric isi merita investitia atunci cand apreciati si puneti pret pe confort! Este foarte simplu de utilizat: doar trebuie conectat la priza si pornit cu ajutorul telecomenzii. Totul din confortul casei tale!

– atunci cand doriti sa incalziti doar o singura camera din locuinta, si nu se merita pornirea centralei termice ori a semineului classic pe lemne. In aceasta situatie, semineul electric este ideal, deoarece poate mentine temperature ideala in camera pe care o folositi.

– cand vrei ca semineul sa isi mentine valoarea, pana in momentul in care va decideti sa il puneti in vanzare. Daca vreti sa il vindeti, aveti oricand posibilitatea de a va recupera investitia, deoarece semineul nu isi pierde (foarte mult) din valoare in timp.

– atunci cand doriti sa incastrati semineul in mobilier, gips-carton, rigips sau perete si sa il asamblati oriunde, fara a fi restrictionat de distanta fata de obiectele din proximitate.

– atunci cand vrei un semineu cu “sunet” reglabil. Pentru momentele in care aveti nevoie de liniste deplina, semineul electric este cel mai potrivit, intrucat aveti posibilitatea de regla sunetul pana la oprirea completa a acestuia, pe modul de flacara luminoasa.

Mai mult decat atat, daca vreti sa ascultati sunetul lemnelor arzand si troznind, aveti posibilitatea de a achizitiona separat modulul de sunet.

– cand vreti sa aveti posibilitatea de a ajusta luminozitatea si intensitatea flacarilor. Spre deosebire de semineele clasice, unde nu exista aceasta varianta, la semineele electrice, puteti seta flacara mai mica sau mai mare, dar si luminozitatea acesteia.

– atunci cand va doriti un dispozitiv termic pe care il puteti monta singur, rapid si simplu, fara costuri de manopera si deranj in casa.

Ce suprafata poate incalzi un semineu electric?

De obicei, un semineu electric poate incalzi o suprafata de pana la 37 mp; din acest motive ele sunt recomandate pentru incalzirea unei singure camera, fie dormitor, living ori birou.

In general, costul incalzirii este mai ridicat indiferent de dispozitivul pe care il alegeti, fie el electric, peleti, gaz sau lemn.

Din experienta noastra in domeniul termicelor, stim ca tarifele ulterioare achizitionarii semineelor electrice influenteaza destul de mult decizia de cumparare. De aceea, un semineu baia mare electric poate fi o solutia foarte buna pentru unii proprietari, dar nu pentru toti.

Concluzia este ca semineul electric este o investitie accesibila si se merita sa o faceti DACA il folositi ca o sursa secundara (nu principala), in scop decorativ si cu ajutorul caruia incalziti ocazional interiorul locuintei.