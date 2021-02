Nunta cu sute de oameni de la Sibiel – Invitații au plecat ”la comandă” – Mirele vine cu explicații

⇓ Ascultă știrea ⇓

O nuntă la care participau aproximativ 450 de persoane a fost întreruptă, duminică seară, de poliţişti, aceştia aplicând amenzi de 9.000 de lei pentru nerespectarea legii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Evenimentul a avut loc în Sibiel.

Evenimentul la care au participat sute de persoane a avut loc duminică seara la Domeniul Orlandea din Sibiel. Sursele Ora de Sibiu spun că localnicii știau că urmează să se organizeze nunta și că mai multe persoane au anunțat poliția. Mai mult decât atât, sursele declară faptul că marele eveniment era planificat pentru ziua de sâmbătă, 30 ianuarie, însă angajații poliției au informat organizatorii despre sesizări, iar aceștia, perspicace fiind, au amânat nunta cu o zi, organizând-o duminică.

”Pentru că numărul sesizărilor a crescut, polițiștii au găsit de cuviință să prezinte că sunt în exercițiul funcțiunii și că vor recurge la verificarea evenimentului sesizat. Cu toate acestea, Poliția Română, fiind “cumsecade”, a anunțat în prealabil organizatorii evenimentului că urmează să le facă un control duminică, în ziua evenimentului.”, au declarat sursele Ora de Sibiu.

Zeci de mașini evacuate ”la comandă”

Sursele spun că organizatorii evenimentului ar fi solicitat nuntașilor să plece pentru câteva zeci de minute de la locul nunții pentru că va veni poliția în control. În 20 de minute, organizatorii au mobilizat nuntașii, astfel încât zeci de mașini au fost evacuate din spațiul destinat parcării și au stins luminile din interior. Poliția s-a deplasat în cele din urma la fața locului, a constatat o petrecere de doar 40 de persoane și nu de 400 cum ar fi fost de fapt.

”Deși știm câtă matematică cunosc unii polițiști, au reușit totuși, daca au fost „motivați”, să reușească operația simplificării cu 10, adică dacă au fost 400 de nuntași ce au stat la mese de 8-16 persoane și fără mască, polițiștii au văzut doar 40, deși ei sunt cei autorizați să ia măsuri în astfel de situații, ba chiar să întocmească dosare penale împotriva celor care au zădărnicit combaterea consecințelor pandemice.”, spun sursele.

Mirele își menține poziția: ” Nu au fost mai mult de 40 de persoane”

”Vinovații” petrecerii, cei pentru care s-au adunat oamenii în seara de duminică, 31 ianuarie neagă faptul că ar fi avut mai mulți invitați și spun că numărul persoanelor nu a depășit 40. Mai mult decât atât, mirele a declarat faptul că nici el, nici proaspăta soție nu sunt din Poiana Sibiului, așa cum se zvonește.

”Acelea nu sunt pozele de acum, nu știu cine vă tot trimite. Dacă vrea să facă cineva rău… Eu am fișele de cazare, într-adevăr a venit poliția, ne-a dat amendă. Ce ați văzut acolo și pe la story, nici alea nu sunt de acum, la story se pot pune și videoclipuri mai vechi, în orice caz, alea nu au fost din data de 31 ianuarie. Nu poate fi numită nuntă, a fost mai mult o seară între prieteni și apropiați. Noi am făcut cununia în noiembrie anul trecut, acum a fost doar așa o seară cu cei dragi. ”, a declarat mirele, C.O.

De asemenea, mirele a negat și faptul că evenimentul ar fi fost programat inițial pentru ziua de sâmbătă, iar apoi amânat cu o zi. Deși mai mulți cititori Ora de Sibiu au semnalat faptul că ambii tineri ar fi din Poiana Sibiului, mirele neagă și acest fapt, spunând că el este din Cugir, județul Alba, iar soția sa din satul Şomartin, comuna Bruiu, iar în prezent amândoi locuiesc în Timișoara.

”Am vrut să venim sâmbătă din Timișoara, dar am avut niște probleme și nu am mai reușit, așa că am venit duminică. Noi stăm acolo, în Timișoara.”, a mai adăugat mirele.

Întrebat de ce au ales să marcheze acest eveniment tocmai la Sibiu și să aducă până aici persoane din Timișoara și din alte localități, mirele a răspuns că au mai multe rude în zonă, inclusiv în Poiana Sibiului.

Ce spune poliția

Ora de Sibiu l-a contactat pe șeful IPJ Sibiu. Tiberiu Ivancea spune că ’’Au fost sesizări despre faptul că urmează să se organizeze acel eveniment. Colegii au fost acolo și sâmbătă și duminică. Duminică au fost aplicate sancțiuni organizatorilor. Mai multe de atât, nu avem ce să facem, nu ține de noi..”.

Acesta a mai spus că poliția nu este în măsură să aplice altfel de sancțiuni în acest caz, singura opțiune fiind aplicarea amenzilor contravenționale, ceea ce au și făcut.

”Noi nu putem dispune măsura închiderii localului sau alte sancțiuni în afară de amendă. Aici probabil este deja treaba altei instituții. Noi am acționat conform legii și am aplicat sancțiuni.”, a mai adăugat Tiberiu Ivancea.

Primarul din Săliște nu știa despre eveniment

Localul în care a avut loc marele eveniment se află în satul Sibiel, localitate componentă a orașului Săliște. Deși multă lume știa despre nunta ce va urma, primarul orașului Săliște spune că nu a știut și că a aflat din presă.

”Nu am auzit și nu am știut nimic, am auzit și eu din presă. Oamenii nu erau localnici, nu aveam de unde să aflăm noi. Până la urmă toată lumea trebuie să respecte legea.”, spune primarul orașului Săliște, Horațiu Răcuciu.

Vă reamintim că, pe durata stării de alertă se interzice organizarea de evenimente private, nunți, botezuri, mese festive, atât în spațiile închise, cât și în cele deschise, cum ar fi: saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.