Calvarul unei sibience bolnavă de cancer – Cristiana are nevoie urgentă de ajutor

⇓ Ascultă știrea ⇓

O tânără din Sibiu se luptă din greu pentru a trăi. Cristea Cristiana Silvia are nevoie de ajutorul nostru.

La vârsta fragedă de doar 25 de ani, Cristiana a primit o veste cutremurătoare. Tânăra a fost diagnosticata cu cancer mamar. În decursul a cinci ani, Cristiana a suferit mai multe intervenții chirurgicale și proceduri medicale pentru a învinge boala, însă fără succes. De fiecare dată, boala a recidivat iar la momentul actual, starea ei de sănătate s-a înrăutățit.

Cristiana are șansa de a se vindeca definitiv

Tânăra de doar 30 de ani a făcut mai multe investigații în Turcia, medicii făcând tot ce le stă în putință. Acum, Cristiana a primit vești îmbucurătoare. O clinică din Germania, Frankfurt, ”Clinic of Advanced Biological Medicine” o poate salva pe Cristiana. Are toate actele necesare, însă are nevoie de o sumă mare de bani, pe care familia nu poate să o suporte fără ajutorul nostru. Suma necesară este de 28.500 de euro, bani care trebuie adunați până pe 15 februarie.

Cum o putem ajuta

Pentru a o sprijini pe Cristiana a fost creat un grup de Facebook, ”Împreuna pentru Cristiana”. Aici, oamenii vând sau licitează haine, mobilă, jucării sau obiecte casnice, iar banii merg în contul Cristianei. Grupul poate fi accesat AICI

De asemenea, există și o campanie de donații pe Facebook, care poate fi accesată AICI.

Conturile Cristianei:

IBAN: RO 42 INGB 0000 9999 0522 7776

CONT: Cristiana Silvia Cristea

BANCUL: INGB CETRALA

BANII LEU ROMANESC: Monitorizare

—––––––––––––––––––––

CONT EURO:

IBAN: RO 50 INGB 0000 9999 0971 6113

NUMELE CONTULUI: Cristiana Silvia Cristea

BANCUL: INGB CENTRALA

BANI EURO: EUR

––––––––––––––––––––––––

PayPal: