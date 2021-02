Directorul muzeului Astra – „Vaccinarea va crește mobilitatea oamenilor și muzeul va înregistra mai mulți vizitatori”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Vaccinarea împotriva COVID-19 reprezintă speranţa creşterii numărului de vizitatori la muzeul în aer liber din Sibiu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, directorul general al Muzeului ASTRA, Ciprian Ştefan.

„Sperăm într-o îmbunătăţire a situaţiei generate de pandemie, vaccinarea cu siguranţă va creşte mobilitatea oamenilor şi Muzeul ASTRA va înregistra cifre de vizitare mai mari din turismul intern, dar in special din revenirea turiştilor străini”, a precizat Ciprian Ştefan.

În 2020, Muzeul ASTRA a fost închis trei luni şi jumătate, ceea ce a dus la reducerea cu mai mult de jumătate a numărului de vizitatori faţă de 2019. Astfel, dacă în 2019, Muzeul ASTRA atinsese numărul de 686.298 de beneficiari, în 2020 aceştia s-au redus la 45,69%, adică 313.544, potrivit datelor furnizate AGERPRES.

Scăderea drastică a numărului de vizitatori ai Muzeului ASTRA în primul an al pandemiei se explică prin reducerea numărului de grupuri organizate, formate din elevi, studenţi, pensionari, precum şi reducerea foarte mare a numărului turiştilor străini.

În 2020, Muzeul ASTRA a înregistrat şi o creştere a numărului de abonaţi în rândul familiilor din Sibiu şi tinerilor sibieni.

„2020 a fost un an pandemic pentru toată lumea, implicit pentru Muzeul ASTRA. Dar ne-am adaptat, spunem noi, aşa cum se cuvine. Am avut muzeul închis timp de trei luni şi jumătate, atât în perioada stării de urgenţă în România, cât şi în cea de carantină pe Sibiu, iar acest lucru s-a simţit din plin din punct de vedere financiar. Numărul de vizitatori pe care l-am înregistrat – în jur de 300.000 – este unul considerabil, dacă ne gândim că nici în Sibiu nu se puteau organiza foarte multe evenimente în zona centrală, iar lumea a rămas dornică astfel de plimbări în aer liber. De altfel, acest spaţiu natural este un avantaj pentru noi, fiindcă în felul acesta nu suntem nevoiţi să concentrăm resursele aferente unui eveniment organizat într-un singur loc. Practic, am folosit tot Muzeul ASTRA pentru a organiza evenimente şi activităţi interactive în anul 2020, respectând toate normele sanitare impuse de autorităţi în combaterea pandemiei COVID-19”, a declarat Ciprian Ştefan.

Potrivit sursei citate, în 2021 nu se vor face disponibilizări de personal, chiar dacă veniturile realizate în 2020 au fost mai mici faţă de cele din anul anterior. Muzeul ASTRA a încasat în 2020 peste 3,2 milioane de lei, în timp ce în 2019, 4,4 milioane de lei. În 2020, Muzeul ASTRA a realizat venituri de 1,9 milioane de lei, din proiecte cu finanţare nerambursabilă.

„În 2020 s-a înregistrat o scădere cu 25,33% faţă de veniturile realizate in anul anterior, dar totuşi valoarea acestora a depăşit previzionarea economico-financiară din Proiectul de management”, a afirmat directorul general al Muzeului ASTRA.

Sursa: AGERPRES