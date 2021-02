Focar de pestă porcină la Gura Râului

⇓ Ascultă știrea ⇓

În data de 03.02.2021, pe raza județului Sibiu a fost identificat un focar de Pestă Porcină Africană, în comuna gura Râului.

Ca urmare a confirmării acestui focar a avut loc Ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu.

În cadrul ședinței s-a prezentat planul de măsuri și a fost adoptată decizia nr 10/03.02.2021, conform căreia acesta s-a aprobat.

Conform art 16 din Directiva 60/2002 s-au stabilit următoarele:

Localitățile aflate in zona infectata sunt: SIBIEL, SACEL, CRISTIAN, ORLAT, FANTANELE, POPLACA, RASINARI si GURA RAULUI din SIBIU ;

Localitățile aflate in zona tampon sunt: TILISCA, GALES, SALISTE, VALE, MAG, RUSCIORI, CISNADIOARA si RAU SADULUI – din județul SIBIU.

Fondurile de vânătoare aflate in zona infectata sunt: F.V.13 GURA RAULUI, F.V. 12 RASINARI, F.V.21 SELIMBAR si F.V.14 SALISTE – din jud. SIBIU.

Fondurile de vânătoare aflate in zona tampon F.V. 20 SURA MICA, F.V. 10 SADU si F.V. 11 NEGOVEANU – din jud. SIBIU.

Masurile de control ale bolii sunt puse in aplicare imediat si se mențin pentru12 luni de la constatarea ultimului caz de PPA la porcii mistreți in zona infectata determinata; aceste masuri de control rămân in vigoare pentru cel puțin încă 12 luni si includ cel puțin dispozițiile deja puse in aplicare in conformitate cu literele e, g, h ale art. 16 din directiva 60/2002 CE privind:

Examinarea porcilor sălbatici împușcați de vânători sau găsiți morți prin testări de laborator, inclusiv cu ajutorul unor anchete epidemiologice pe categorii de vârsta

Eliminarea porcilor sălbatici găsiți morți sau împușcați, prin neutralizare sub control oficial

Ancheta epidemiologică efectuata asupra fiecărui porc sălbatic găsit mort sau împușcat

Pentru mai multe informații și detalii cu privire la măsurile adoptate, DSVSA Sibiu, prin domnul director Șerban Țichindelean vă stă la dispoziție.