Redeschiderea școlilor din județul Sibiu – În ce scenariu se încadrează fiecare localitate

Școlile din toată țara se redeschid odată cu începerea semestrului al doilea, și anume începând cu data de 8 februarie. Majoritatea elevilor din județul Sibiu se reîntorc în bănci, unitățile de învățământ fiind deschise în funcție de rata de infectare din fiecare localitate în parte.

Școlile din Sibiu vor primi elevii în bănci în baza a trei scenarii. Dacă rata de infectare este mai mică de 1/1.000 locuitori, atunci toți elevii din toate clasele merg fizic la școală, acesta fiind scenariul verde. Dacă rata de infectare crește și are o valoare cuprinsă între 1 și 3 cazuri Covid-19 la mia de locuitori, atunci la școală merg elevii din clasele primare, cei din anii terminali, care susțin examene, dar și copiii de grădiniță (scenariul . Cea mai aspră variantă este scenariul roșu, atunci când rata incidenței cumulate depășește 3 cazuri la mia de locuitori. În acest caz, doar cei mici merg la grădiniță, iar restul elevilor continuă cursurile online.

Scenariile, stabilite în funcție de rata de infectare

Scenariile vor fi stabilite în funcție de rata de infectare din fiecare localitate în parte. În multe localități din județul Sibiu se va aplica scenariul verde. Este vorba despre cele în care rata de infectare este mai mică de 1/1.000 locuitori. De exemplu, la Miercurea Sibiului, Copșa Mică, Târnava, Cisnădie și Porumbacu de Jos, toți copiii merg la școală.

În cazul Sibiului, Șelimbărului și Mediașului, acolo unde rata se situează între 1 și 3 cazuri COVID-19 la mia de locuitori, se aplică scenariul galben.

Sunt însă două localități unde doar cei mici merg la gradiniță și la ciclul primar (de la Clasa Pregătitoare la clasa a IV-a), iar restul elevilor rămân în continuare acasă. În satele Alma și Loamneș rata de infectare este mai mare de trei, deci școlile rămân, deocamdată, închise.

Mai jos vă prezentăm în ce scenariu se încadrează fiecare localitate din județul Sibiu (localitățile cu verde – în scenariul verde, localitățile cu galben – în scenariul galben și localitățile cu roșu – în scenariul roșu):





