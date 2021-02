USR Plus cere acces pentru presă la ședințele on line de Consiliu Local la Sibiu

Diana Mureșan, consilier local din partea USR PLUS, a cerut conducerii Primăriei Sibiu ca ședințele lunare ale consiliului local să fie deschise cetățenilor care doresc să adreseze întrebări.

Ședințe de Consiliul Local deschise pentru cetățeni și mass-media și pe timp de pandemie

Având în vedere că aproape de un an de zile, din cauza situației pandemice, ședințele Consiliului Local se desfășoară on-line, prin aplicația Zoom, mass-media și cetățenii Sibiului nu au mai avut posibilitatea să participe la acestea și să intervină la punctul “întrebări, interpelări” de pe ordinea de zi.

Am trimis azi din partea grupului de consilieri USR PLUS un e-mail către doamna primar Astrid Fodor și către colegii noștri din Consiliul Local în care propunem următoarele:

1. Linkul de conectare la Zoom să fie trimis și reprezentaților mass-media. În acest fel și jurnaliștii vor putea să adreseze întrebări administrației locale la punctul “întrebări, interpelări” de pe ordinea de zi. Menționez că autoritățile publice au obligația conform art. 17 din legea 544/2001 să organizeze periodic conferințe de presă și să răspundă cu privire la orice informații de interes public. Posibilitatea ca jurnaliștii să poată interveni la acest punct de pe ordinea de zi a ședințelor de Consiliu Local ar deveni un substitut al conferințelor de presă.

2. Publicarea pe site-ul primăriei www.sibiu.ro la secțiunea “Şedințele Consiliului Local Sibiu LIVE” a unei adrese de e-mail la care persoanele interesate pot să transmită din timp solicitarea de participare. Cei care au transmis solicitarea de înscriere la cuvânt vor primi confirmarea și instrucțiunile de participare prin e-mail.

De asemenea, am propus ca ședințele de Consiliu Local să fie transmise LIVE și pe pagina de facebook Primăria Municipiului Sibiu.

Suntem siguri că vom putea implementa aceste propuneri și că în mod continuu vom găsi noi căi pentru ca activitatea noastră din Consiliul Local Sibiu să rămână transparentă și cât mai aproape de cetățeni și presă.