Voluntarii sibieni aduc zâmbete pe chipurile celor necăjiți – Donează haine și alimente

O sibiancă stabilită în Marea Britanie a înființat un grup pentru a ajuta oamenii din zona Sibiului care au nevoie de sprijin și susținere.

Cristina Retzler este asistentă medicală și este din Sibiu. De mai bine de șase ani, tânăra locuiește în Marea Britanie. În luna noiembrie a anului trecut, aceasta a decis să creeze un grup pe Facebook pentru a ajuta persoanele nevoiașe.

Cristina povestește că ideea de a crea acest grup pentru după ce și-a pierdut părinții.

”Mi-am pierdut ambii părinți în ultimii doi ani, am avut așa un moment și am știut că vreau să fac asta. Am zis să încerc și din fericire, a ieșit ceva foarte frumos. Am avut susținerea colegilor, a prietenilor și a rudelor, așa am reușit să avem trei locații unde oamenii duc donațiile. Când m-am decis să creez acest grup am avut în minte un singur lucru, și anume că împreună putem crea o lume mai bună. Am început acest grup fără să știu cum va crește sau daca va funcționa. Am crescut, ne-am dezvoltat, am ajutat și ajutăm în continuare. Acum am o echipa mica, eu și încă o colegă suntem administratorii grupului, avem o echipa de voluntari care ne ajută din când în când cu colectatul, sortatul și livrarea, în funcție de fiecare ce poate și când poate. ”, spune Cristina.

Grupul se numește ”Împreună pentru o lume mai bună” și poate fi accesat AICI.

Pe lângă familie social vulnerabile care sunt ajutate de voluntarii grupului, mai există și un nou proiect în derulare. Se numește #LaMultiAniNuEstiSingur prin care voluntarii încearcă să aducă zâmbete pe fețele persoanelor în vârstă rămase singure, ale mamelor singure sau ale copiilor orfani, ducând câte un tort și un suc. Proiectul #LaMultiAniNuEstiSingur a luat naștere în luna ianuarie 2021, iar până în prezent, voluntarii au ajuns la două persoane, un domn de 79 de ani și o doamnă de 75 de ani.

”Proiectul #LaMultiAniNuEstiSingur înseamnă că oricine, oriunde nu doar în Sibiu poate continua să susțină acest proiect, dar în principiu îmi doresc un Sibiu Nou, Un Sibiu Unit, o comunitate cum nu există încă nicăieri în România sau în lume.”, declară sibianca.

În Sibiu sunt trei locații de colectare a donațiilor, în cartierele Terezian, Gușterița și Vasile Aaron.

Cu ce puteți ajuta?

Este nevoie de haine și încălțăminte pentru fete și băieți cu vârsta între 3-17 ani, dar să fie în condiții decente.

Jucării

Cărucior

O canapea care se trage, nu foarte mare pentru că spațiul este limitat ( persoana care are nevoie are probleme cu spatele)

1 Frigider

1 Mașină de spălat

1 Aparat aerosol pentru un bebe

Alimente

Făină

Ulei

Zahăr

Fasole

Mazăre

Margarină

Mălai

Orez

Conserve de orice fel (pateu, pește, gem, tocană, zacuscă, bulion, ciuperci etc),

Dulciuri pentru copii (ciocolată, biscuiți, napolitană, cereale, bomboane etc).

Produse de igienă (șampon, săpun, detergent). Acestea sunt câteva exemple. Orice este bine primit.

Punctele de colectare unde puteți duce donațiile:

1. Terezian

Magazin Simpa

Strada Lungă, nr 77, Sibiu

2. Gușterița

Salon Iutepo Beauty Centre

Str. Calea Gușteriței, nr 25

3.Strada. Vasile Aaron, nr 11

Casa de Funerari Condoleanțe