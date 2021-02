Apă Canal atrage atenția – ”Nu mai aruncați uleiul în canalizare”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Aparent inofensiv, uleiul alimentar uzat este un veritabil inamic al rețelei de canalizare dar și al stațiilor de epurare, unde îngreunează procesele de curățare a apei.

Deversarea uleiului la chiuvetă este, din păcate, un obicei des întâlnit în gospodării astfel încât nu de puține ori echipajele de intervenție sunt solicitate să desfunde rețeaua de canalizare, obturată de veritabile dopuri de grăsime. Aceeași situație se întâmplă și în stațiile de pompare a apei uzate, unde echipamentele sunt ”sufocate” de grăsimi, iar oprirea acestora duce la blocarea canalizării, cu disconfort imediat pentru utilizatorii racordați.



Probleme mari apar și în stațiile de epurare unde uleiurile și grăsimile aderă pe pereții liniilor de tratare, înfundă pompele de transfer iar pelicula formată deasupra bazinelor de aerare biologică împiedică procesul de eliminare a materiilor organice. Pentru înlăturarea grăsimilor din apa uzată există o linie de extragere dotată cu suflante și un pod raclor ce colectează grăsimile, proces ce presupune un consum mare de energie electrică. Ulterior, grăsimile extrase sunt depozitate și predate unor firme specializate în colectarea și neutralizarea deșeurilor.

Tot acest efort, de înlăturare a efectelor pe care uleiurile și grăsimile le au în rețelele de canalizare și în stațiile de epurare, se traduce în muncă și costuri suplimentare care se vor reflecta în prețul serviciului de canalizare – epurare plătit de fiecare abonat.

Așadar, uleiul și grăsimile de origine animală nu trebuie să ajungă în rețeaua de canalizare!

Sibienii au trei variante de predare a uleiului uzat, colectat din propriile gospodării:

– Hipermarket Carrefour – Shopping City. La trei litri de ulei uzat se oferă, gratuit, 1 litru de ulei alimentar, iar pentru o cantitate de 5 litri de ulei uzat se oferă 2 litri de ulei alimentar;

– Hipermarket Auchan – Shopping City. Se acceptă cantități de la 0,5 l până la 5 litri de ulei uzat în schimbul cărora se oferă, tot gratuit, cantități similare de apă plată. La cerere, în schimbul uleiului uzat se poate primi detergent lichid de vase;

– Benzinăriile Mol de pe Șoseaua Alba Iulia, Calea Șurii Mari și Vasile Milea. Uleiul este colectat gratuit.

Pașii pentru colectarea uleiului alimentar uzat sunt foarte simplii: după folosire, lăsați uleiul să se răcească. Apoi, turnați-l în recipiente din plastic transparente, utilizând o strecurătoare. Firmele care colectează uleiul uzat nu acceptă ulei cu suspensii, resturi de mâncare etc.

Impactul pe care uleiul uzat în are asupra mediului este devastator: 1 litru de ulei infestează până la 1 milion de litri de apă, cantitate suficientă pentru consumul unei persoane adulte pentru o perioadă de 14 ani. Din cauza peliculei formate la suprafața lacurilor sau apelor curgătoare este blocat procesul de oxigenare, cu afectarea faunei și vegetației, iar în cazul în care ajunge în sol, uleiul inhibă procesele naturale de regenerare.

Uleiul alimentar uzat stă la baza producerii de biodiesel, săpunuri, asfalt etc, fiecare picătură reciclată fiind un strop de sănătate pentru mediul înconjurător dar și pentru infrastructura