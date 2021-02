Risc mare de avalanșă în munții Făgăraș la Bâlea Lac

⇓ Ascultă știrea ⇓

Reprezentanții Salvamont Sibiu anunță că, în munții Făgăraș, este risc mare de avalanșă, gradul 4 din 5.

Stratul de zăpadă la Bâlea Lac are în locurile adăpostite depozite de până la 3-4m, astfel că a fost stabilit riscul de avalanșă la gradul 4 (risc mare) la altitudini de peste 1800 metri și 3 (risc insemnat) sub această altitudine, pe o scală 1-5.

”Dorim sa va reamintim ca traseele montane din masivul Făgăraș sunt inchise iarna, potecile nu mai sunt vizibile, la fel ca și marea majoritatea marcajelor”, transmit reprezentanții Salvamont Sibiu.

Din cauza vremii calde există riscul declanșării spontane de avalanșe, în special la orele prânzului pe versanții însoriți și suficient de înclinați. La peste 1800 m se mențin plăcile de vânt pe versanții nordici, estici și sudici, plăci local consistente și cu coeziune slabă cu straturile subiacente.

“Sfatul nostru este sa fiti echipati corespunzator pentru tipul de traseu pe care doriti sa il efectuati, iar celor care doresc sa practice sporturi de iarna in zona muntilor Fagaras le recomandam sa fie echipati cu dispozitiv de cautare in avalansa, sonda, lopata si ideal rucsac cu ABS. De asemenea sa ceara informatii de la echipele salvamont aflate in zona”, transmite SPJ Salvamont Sibiu.