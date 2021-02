Sibianca reținută pe aeroportul din Mexic – ”Am stat două zile fără telefon, fără să îmi văd soțul”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Oana Jurj și soțul ei ar fi trebuit să fie acum pe plaja din Cancun. Sunt însă acasă, în Sibiu, obosiți, cu banii de concediu pierduți și cu o experiență neplăcută. Cei doi au făcut parte din grupul de 5 români care au fost reținuți pe aeroportul din Mexico City și cărora nu li s-a permis intrarea în Mexic. Oana povestește că experiența a fost una greu de suportat, însă mult mai ușoară decât cea a românilor opriți pe aeroportul din Cancun.

Oana și soțul ei au aterizat sâmbătă pe aeroportul din Mexico City, urmând să schimbe avionul și să ajungă în Cancun. Nu s-au îmbarcat a doua oară, pentru că autoritățile de pe aeroportul din capitala Mexicului i-au reținut. ”Noi am fost un grup de 5 români. Era și o româncă din Praga, dar pentru că avea pașaport românesc au reținut-o și pe ea. Am fost luați, duși într-o cameră din aeroport și ținuți acolo. Nu ni s-a permis să folosim telefoanele, nu ne-au spus de ce nu ne lasă să mergem mai departe. Asta se întâmpla la ora 7”, povestește Oana Jurj.

”Ne-au luat tot, am fost separați”

După mai bine de șase ore, timp în care toți cei reținuți pe aeroport au încercat să ia legătura cu ambasada, cu un ofițer pentru imigrări, românilor li s-au luat absolut toate obiectele. ”Ne-au luat bagajele, bijuteriile, am dat inclusiv verigheta, telefoanele. Am fost lăsați să sunăm o singură persoană, dar numărul a trebuit să îl trecem pe o hârtie, din telefonul nostru și am sunat de la un aparat de la ei. Apoi femeile au fost duse într-o cameră, iar bărbații în alta. Nu a contat că eram soț și soție”, povestește Oana.

De atunci, până luni seara, Oana nu și-a văzut soțul. ”Eu sunt o fire optimistă, nu fac o tragedie din ce mi se întâmplă, așa că asta m-a ajutat să trec peste acest moment cu bine. În cameră cu noi era o cubaneză care am înțeles că avea ceva acte false, dar care ne-a învățat să dansăm, să cântăm, am încercat să facem timpul să treacă cât mai ușor în condițiile date. Ne-am povestit viețile…ce să faci atâta timp închis într-o cameră”, spune Oana.

Sibianca, alături de celelalte femei reținute, au dormit în niște paturi suprapuse. ”Ne-au dat niște pături. Murdare, dar cine s-a mai uitat la asta…Am primit mâncare de trei ori pe zi și apă, am înțeles că din partea Lufthansa, pentru că, am aflat apoi, în aceste cazuri, călătorii devin responsabilitatea companiei de zbor. Dar, a fost dificil. Nu știam ce oră e, că e zi, că e noapte”, spune sibianca.

Lungul drum spre casă

În tot acest timp românii de acolo au încercat să afle câte ceva despre motivul pentru care sunt reținuți și când vor fi lăsați să plece acasă. ”Am insistat mereu să vorbim cu un ofițer de la imigrări, să întrebăm de ce suntem ținuți acolo. La un moment dat ni s-a spus că pe numele nostru, al fiecăruia, este emisă o alertă de călătorie. Am insistat să ni se spună când vom pleca acasă, și așa am aflat că luni, pentru că atunci urma să fie un nou zbor Lufthansa. Datorită insistențelor noastre am obținut aceste răspunsuri, pentru că devenisem enervante la un moment dat”, se amuză acum Oana.

Apoi, motivele pentru care, cel puțin Oana și soțul ei nu au fost lăsați să intre în Mexic, s-au schimbat. ”Sunt niște reguli- trebuie să ai bilet dus-întors. Noi aveam și biletul de întoarcere, dar pe telefon. Ei nu ne-au lăsat să folosim telefoanele, așa că nu am avut cum să le arătăm. Apoi, trebuie să ai 100 de dolari cash pe zi, de persoană. Noi avem 500 cash, restul pe card, dar din nou, nu am fost lăsați să dovedim. Apoi, trebuie să ai cazare pe tot parcursul sejurului. Noi aveam pe trei zile, cu posibilitate de prelungire. Dar, alți turiști nu aveau niciun ban cash, rezervări deloc și nici bilet de întoarcere, și au fost lăsați apoi să plece. Asta ne-a ridicat semne de întrebare„ spune Oana.

Dar, luni seara, românii au fost înștiințați că vor pleca către casă. Oana s-a reîntâlnit cu soțul ei, li s-au înapoiat bunurile si s-au îmbarcat cu destinația România. ”În Frankfurt ne-am întâlnit cu câțiva români care fuseseră opriți în Cancun și se întorceau și ei acasă. Ne-au spus că acolo au mai rămas în jur de 100 de români, iar într-adevăr, cei au trăit ei acolo a fost mult mai rău decât ce am experimentat noi. Poate am avut cumva noroc pentru că noi am fost mai puțini, actele au mers mai repede. Cumva a fost și noroc pentru că cei din Cancun au reușit să spună ce se întâmplă, s-a ajuns în mass media evenimentul. Altfel, cine știe, cum ar fi stat lucrurile…”, spune Oana.

Oana și soțul ei ar fi trebuit să petreacă în Cancun până în 8 februarie. Acum însă au ajuns acasă, se refac după drumul și experiența obositoare. ”Ne-am ales cu concediul stricat, bani pierduți, dar asta e…bine că am ajuns sănătoși acasă. La anul vom vedea ce ne rezervă viitorul”, spune Oana Jurj.