Ședință pe contre la Primărie – Consilierii au votat pentru majorarea taxei de salubrizare – Plătim mai mult pentru gunoi

Consilierii locali au adoptat în ședința extraordinară de vineri noul regulament privind taxa de salubrizare. În ciuda problemelor ridicate de consilierii USR PLUS și PSD, aceștia fiind și cei care au votat împotrivă, ceilalți 16 consilieri locali- FDGR și PNL- au votat pentru adoptarea regulamentului.

La ședința extraordinară convocată vineri, 5 februarie, pe platforma Zoom au fost conectați 19 consilieri locali.

Ședință ”pe repede înainte”

Așa cum au anunțat, consilierii USR PLUS și cei ai PSD au votat împotriva regulamentului. Totuși, acesta a ”trecut” cu alte 16 voturi pentru. Înainte de vot însă, Diana Mureșan de la USR PLUS a dorit să fie explicat motivul pentru care ședința a fost convocată de îndată, considerând că lucrurile sunt făcute pe ”repede- înainte”.

Secretarul Primăriei a spus că ”Motivul convocării este fundamentat din prima zi a anului 2021 când s-a născut urgența. Adică, prin intermediul Direcției Fiscale trebuie emise deciziile de impunere pentru taxe și impozite, lucru ce nu se mai poate amâna. Mai ales că deja 10.304 sibieni au plătit integral, pentru tot anul, taxa de salubrizare. Aceste taxe vor trebui regularizate, iar astfel toți acești contribuabili vor trebui deja chemați înapoi la ghișeu. Orice zi de întârziere ne pune în imposibilitatea de a prelua taxele și impozitele, de aici nevoia de a convoca ședința de îndată”

Termene precise

Adrian Bibu, de la PNL, a cerut și el câteva lămuriri, dar fără a contesta noua formă a regulamentului. ”Grupul consilierilor PNL solicită Primăriei să prezinte și să își asume un plan de măsuri referitor la termenul de modernizare a platformelor de gunoi la blocuri, inclusiv partea de modernizare”, a cerut Adrian Bibu.

Acestuia i s-a răspuns de către directorul Serviciului Management al Deșeurilor că Primăria Sibiu a finalizat achiziția a 70 de containere supraterane pentru 17 locații, urmând ca după finalizarea bugetului să mai fie cumpărate alte 10 containere în valoare de 2,5 milioane de lei. În plus, Primăria a depus un proiect pentru fonduri nerambursabile, în valoare de 16 milioane de euro pentru modernizarea totală a infrastructurii de gestionare a deșeurilor. Cu acești bani se vor cumpăra containere smart care vor înregistra volumul de deșeuri aruncate, numărul de ridicări, precum și implementarea unei platforme digitale la care vor avea acces toți contribuabilii, și unde vor putea verifica sumele de plată, precum și numărul de ridicări ale containerelor.

Adrian Bibu a insistat pe precizarea unor termene clare pentru implementarea acestor proiecte, și a solicitat ca până la ședința ordinară din această lună, consilierii locali să primească aceste informații.

Totuși plătim mai mult

Constantin Stanciu, consilier local din partea PSD, a adus mai multe argumente de ordin numeric și statistic împotriva regulamentului, dar discursul său nu a primit vreun răspuns. ”Prin acest regulament nu se face o scădere, noi facem o creștere reală de 46% pentru cei care locuiesc singuri, dar și pentru cei care locuiesc două persoane și o creștere de 27% pentru toți ceilalți. În luna decembrie când am primit inițial documentația prin care ne-ați propus variantele de regulament, 430 și 479, practic am ales-o pe cea mai puțin păguboasă raportată la numărul de imobile, astăzi, ceilalți 20 și ceva la sută care locuiesc mai mult de trei persoane vor plăti 504 lei, mai mult decât cei 479 care ar fi fost varianta cea mai mare. În plus, raportat la numărul de imobile așa cum sunt prezentate în acest document, 60% din populație sub formă de o persoană sau două persoane, iar până la 70% e diferența de apartamente goale. Din calculul simplu, pentru cei care locuiesc singuri creșterea de la 132 la 192 înseamnă 46%. Pentru cei 22.ooo care locuiesc două persoane tot 46%, iar pentru diferență, la finalul anului dacă ar fi să colectăm 100% de la cetățeni noi colectăm 20 de milioane 225 de mii. Regulamentul spune că 75% din valoarea totală de 38 de milioane pe care trebuie să o suporte municipiul Sibiu atât pentru persoanele casnice, non casnice, de fapt cei 28 de milioane nu se colectează prin această formulă de calcul pe care o propuneți. Deci pe lângă faptul că venim cu o creștere substanțială, rămânem, conform calculelor cu un minus de 8 milioane pe care nu avem cum să îl colectăm”, a spus Cătălin Stanciu.

La finalul ședinței s-a trecut la vot, iar noul regulament de calcul al taxei de salubrizare a trecut. Astfel, față de ceea ce se plătea până acum, sibienii singuri sau cei care formează o familie de doi vor plăti mai mult decât cei care locuiesc 3 sau mai mulți la aceeași adresă.