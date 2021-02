Accident la intrarea în Mediaș – Un vitezoman a intrat prea tare în curbă

⇓ Ascultă știrea ⇓

Accident rutier la intrarea in Mediaș dinspre Sibiu. Pe fondul vitezei neadaptate în curbă, în condiții de carosabil umed, șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părtți carosabile, lovind rigola de pe dreaptă a sensului de mers.

La fața locului s-au deplasat echipajele ISU Sibiu și Serviciul de Ambulanță.

”ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD pe DN 14, intrarea în municipiul Mediaș, unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă și a lovit o rigolă de pe marginea drumului. S-au acordat îngrijiri medicale pentru două persoane dintre care un bărbat de cca 76 de ani a fost transportat la CPU Mediaș de către echipajul SMURD, conștient cu traumatism cranio facial și traumatism membre inferioare.”, transmite purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Alina Voina.

La fața locului a intervenit și un echipaj SAJ.

”SAJ Sibiu a trimis un echipaj tip B la un accident rutier produs pe DN 14, la intrare in Medias dinspre Sibiu.

Un autoturism a iesit de pe carosabil, lovind o rigola de pe marginea drumului. Echipajul SAJ de la Medias a acordat îngrijiri medicale unei femei in varsta de 70 ani . Victima policontuzionata a fost transportată la CPU Medias in stare stabila .O altă victima de 76 ani barbat ,este transportat la CPU Medias de către un echipaj ISU .”, spune purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu, Genu Scridon.

În zonă se circulă alternativ.