VIDEO – Directorul CNM Astra preconizează un an greu – ”Vor fi tăieri, vor fi reduceri bugetare”

Marți, 9 februarie a avut loc o conferință de presă în incinta Muzeului Astra din Sibiu. În cadrul evenimentului, managerul general al Muzeului a prezentat bilanțul pentru anul 2020 și planurile pentru anul 2021.

În cadrul conferinței, managerul instituției culturale, Ciprian Ștefan a vorbit despre realizările muzeului și cifrele care totalizează anul 2020. Conform statisticilor prezentate, anul 2020 nu a fost unul rău pentru Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. De asemenea, acesta a mai vorbit despre reducerea bugetară și reorganizarea posturilor din instituțiile culturale.

”Întâmpinăm un an greu, un an cu multe constrângeri financiare, vor fi tăieri, vor fi reduceri bugetare. Noi trebuie să dăm un exemplu de bună practică în țară, că o instituție de cultură poate să genereze venituri, poate să genereze efecte economice, fără să mai stea atâta cu mâna întinsă în fața autorităților locale. M-ar durea să văd o tăiere bugetară a salariilor pentru că și așa la noi salariile sunt mici în comparație cu teatrele de exemplu și m-ar durea pentru că am oameni care muncesc zilnic și 12 ore pe zi. ”, a declarat Ciprian Ștefan.

Managerul Ciprian Ștefan a spus că, în calitate de Președinte a Rețelei Naționale de Muzee din România va face tot ce îi stă în putință pentru a evita reducerile bugetare în muzeele din țară.

”Marea mea bătălie în momentul de față este asta și ca Președinte a Rețelei Naționale de Muzee din România o să fac tot ceea ce ține de mine ca în sectorul muzeal să nu existe restructurări. Dar, acolo unde se justifică până la urmă reducerile de personal și un manager nu știe să justifice prezența acelui post și cum cheltuie banii aferenți salariului lui, să știți că eu o să fiu principalul susținător al acestei reforme. ”, a mai spus managerul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan.