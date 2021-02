De neratat pentru iubitorii teatrului – Spectacolul „Idiotul” se va difuza online la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Spectacolul „Idiotul”, regia Andriy Zholdak – un omagiu adus de TNRS – Scena Digitală lui F. M. Dostoievski la 140 de ani de la moartea sa

Abonații TNRS – Scena Digitală vizionează gratuit spectacolul „Idiotul”, regia Andriy Zholdak, în luna februarie. Cadoul lunii comemorează 140 de ani de la moartea cunoscutului scriitor rus Feodor M. Dostoievski și este disponibil gratuit posesorilor de abonamente pe platforma TNRS – Scena Digitală, indiferent de forma de abonament aleasă (1 lună, 3 luni, 6 luni sau 12 luni). Spectacolul îl are în distribuție pe Constantin Chiriac, în rolul lui Rogojin, și este disponibil în limba rusă, cu subtitrare în limbile română și engleză.

„Am ținut să fac această intervenție publică pentru că în comunicatul precedent despre acest cadou pe care îl facem din toată inima sunt imagini din spectacolul al doilea, pe care l-am făcut la Sibiu cu regretatul Virgil Flonda, un spectacol care a făcut roată împrejurul lumii. Referitor la aniversarea a 20 de ani de când am creat la Kiev, cu Teatrul Napodol și Andriy Zholdak, acest spectacol, îmi dau seama, privind retrospectiv, că a fost o experiență absolut nebunească, pentru că în 25 de zile am învățat toată partitura pe rusește, neștiind limba rusă, neștiind alfabetul rusesc, având numai muzicalitatea limbii pe care am auzit-o în copilărie, fiind născut pe malul Prutului.

Acest spectacol, această nebunească experiență, cadoul pe care îl primiți, a fost înregistrat la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu în 2000. Am încercat să ajut publicul din România, în primul rând, iar câteva monologuri le-am spus parțial în română, dar în versiunea oficială și în toate spectacolele în care am jucat în turnee, pornind din Rusia până în Europa și în Asia, rolul a fost interpretat de mine integral în rusă. A fost o mare plăcere să pot să fac un asemenea tur de forță, iar rezultatele au fost magistrale. Din păcate, cel mai mare regret este că spectacolul inițial pe care l-am făcut la Kiev avea loc în spații diferite: prima parte – la Teatrul Napodol, până se mergea la nuntă, iar partea a doua – la Catedrala din Kiev unde avea loc o cununie în toată regula, cu toate ingredientele religioase, unde era un cor de 120 de cântăreți care cântau „Doamne miluiește” în rusă. În acel moment, te așezai instinctiv în genunchi și, când Nastasia Filippovna voia să mărturisească în fața lui Dumnezeu că de bunăvoie și nesilită de nimeni îl ia de bărbat pe Lev Nikolaevici Mîșkin, eu scoteam un strigăt înfiorător: „Nastenka!”. Atunci, toată lumea se dădea la o parte, se forma un culoar, mă duceam și o furam și plecam cu ea. Publicul venea după noi, pentru că partea a treia se juca într-o casă părăsită, care am aflat mai apoi că e casa părinților lui Bulgakov – ce coincidență extraordinară să joci în casa unde s-a născut Bulgakov! Iar la finalul spectacolului, petrecut într-o încăpere uriașă din acea casă, atunci când eu, în rolul lui Rogojin, o omoram pe Nastasia Filippovna și Mîșkin intra pe ușă, toate ușile și geamurile erau bătute în scândură. Nimeni nu mai putea să plece de-acolo, din acea încăpere în mijlocul căreia era un foc și un sicriu…

A fost una dintre experiențele care m-au răvășit, iar acum, când am revăzut spectacolul, a fost un moment unic. Sperăm din toată inima ca acest dar pe care îl facem, iată după 20 de ani, să fie primit așa cum se cuvine.” – Constantin Chiriac, director general Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

Luna februarie aduce două noi titluri pe platformă, în premieră: „Cea mai frumoasă zi”, regia Ofelia Popii, și „Sunt o babă comunistă”, regia Mariana Mihu-Plier, care pot fi vizionate cu bilet sau abonament, alături de cele deja existente: „Autobahn”, regia Andrei și Andreea Grosu, „Tom și Jerry 2.0”, regia Florin Piersic Jr., „Opinia Publică”, regia Theodor-Cristian Popescu, „Moroi”, regia Alexandru Dabija, „Văzduh”, un spectacol de Victor Olăhuț, „Maternal”, regia Radu Nica, „Felii”, un spectacol de Lia Bugnar, cu Ofelia Popii, și „LIVE”, regia Bobi Pricop.

Producțiile Teatrului Național „Radu Stanca” difuzate pe platforma Scena Digitală (www.scena-digitala.ro) pot fi vizionate oricând, oriunde și de pe orice dispozitiv (PC, laptop, smartphone, tabletă, TV) prin achiziția de bilete individuale sau prin abonare. Costul abonamentelor variază între 49 lei și 329 lei, în funcție de durată și numărul de spectacole incluse. Toate producțiile sunt subtitrate în limba engleză, sau în limba română – cum este cazul producțiilor Secției Germane a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.