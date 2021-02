OPINIE Sistemul medical, un lacăt fără cheie? Unde este problema?

⇓ Ascultă știrea ⇓

Salut, numele meu este Yoana, iar astăzi aș vrea să vorbesc despre un lucru esențial. Mai exact despre problemele sistemului medical așa cum le percep eu, ca tânără pacientă.

De-a lungul timpului am umblat foarte mult prin spitale cu diferite probleme, ori personale, ori ale celor din familie. Dar acum o să vorbesc despre prezent, februarie 2021, oare mai rău decat a fost vreodată în sistemul medical?

Treaba stă in felul următor. Să zicem ca îi este rău cuiva, este singur în salon, sună “alarma de urgență” și nu vine nimeni… și trec 5 minute, trec 10, 20 și nimic. Vă zic din propria experiență că mi se umflase mâna de la branula, am sunat și a durat 30 minute să vină cineva. Hai că asta mai este cum mai este… dar dacă un om face un stop cardio respirator, AVC, sau pur si simplu a leșinat și este inconștient. Gândiți-vă că aici, mai tot timpul lumea doarme,se închid acolo în camera lor și stau, sau pur și simplu rad in timp ce unii oameni chiar eu nevoie de ajutor. Mor oameni din cauza altor oameni, și știți de ce? Doar din cauza lor, că aproape nimănui nu îi pasa de ceea ce fac ei. Da, trăim în Romania, dar suntem toți oameni. Alții din alte țări de ce pot? Știu ca este greu să schimbi ceva, e greu să faci ceva pentru țara asta. Din păcate lucrurile nu sunt ok. Să nu mai vorbesc despre atitudiea anumitor oameni, curățenie, implicare… După părerea mea, odata ce ai aderat la job-ul acesta trebuie să-ti asumi atributia de om în primul rând.

Știu că fiecare instituție are o problemă, că până la urmă nimic nu e perfect. Haideți sa va explic puțin de ce am dechis subiectul și de ce am spus lucrurile acestea. De exemplu în sistemul de învățământ, dacă nu faci sau lipsești de la o ora, recuperezi sau o lași așa, este doar o absență. În HORECA, dacă se închide un hotel/restaurant/etc, intră în colaps, asta e, life goes on. Dar în spitale nu este același lucru. Daca un om rămâne fără aer și cineva întarzie și o secunda, viața lui deja este pierduta. o viața nu este un lucru ca să îl poti repara. Există elemente pe care nimeni nu le poate explica sau nimeni nu le întelege. pentru ca nimeni nu vorbește despre așa ceva. pentru ei asta este o normalitate.

“Am făcut tot ce am putut”. știi, dacă făceai tot ce puteai acum omul acela era lângă familia lui, dacă veneai la timp, acum își putea lua copii în brațe întelegi?! Oamenii aceștia cred că lucrurile sunt extrem de simple, dar viața este cel mai complicat lucru de care ei sunt responsabili.

Sunt un om realist, știu ca nu este ușor sa muncești , că orice implică timp și efort.. că acum in pandemie poartă costume de protecție, măsti, mănuși.. și eu una îi apreciez foarte mult pentru asta.

Sunt genul de om care este obișnuit să vadă și esența anumitor lucruri. Pentru că nimeni nu este perfect, nu este usor să ai anumite responsabilitați, mai ales când viața unor oameni este in mâinile tale.

Pe parcurs, am întâlnit și oameni minunați, drept de laudă, oameni pentru care eu una aș face multe si le-aș oferi o oarecare apreciere. oameni care trăiesc prin pacienții lor, care își dau și sufletul. Oameni care te tratează la fel cum se trateaza pe ei, care nu te privesc de sus, care știu să empatizeze, să te înțeleagă, să te ajute și cel mai important, să fie reali.

Cea mai importanta lectie pe care oricine poate s-o învețe este că orice ai face, poți avea și toți banii din lume, dacă nu esti sănătos, nu ai nimic. Pentru ca fara sanatate nu ești fericit, nu poți muncii, nu poți fi lângă familia ta. Viața este de multe ori un relativ pe care nu foarte multă lume reușește sa-l înțeleaga. De multe ori, probabil, te vei pierde, undeva într-un univers în care nu ai fi vrut să ajungi niciodata. undeva atât de aproape, dar atât de departe de ce ești tu defapt ca am. o să începi să te cauți, să te întrebi unde ai ajuns și de ce, dar gândeste-te doar la faptul că orice se întamplă cu un scop. Poate că asta este lectia prin care trebuie sa treci atunci, să te descoperi ca om. Ești cumva atat de simplu, și atât de complicat în același timp. Din fiecare lucru poți învăța ceva, deci nu rata nicio lectie care îți vine în cale.

Există multe probleme care ar trebui rezolvate, lucruri esențiale până la urmă. Dar cel mai important dintre ele este faptul că trebuie sa învățăm să fim oameni. Să ne pese și de cei din jurul nostru, să nu uităm care este scopul nostru și de ce am ajuns sa facem anumite lucruri.

AI O VIAȚĂ, DAR ÎNCEARCĂ SĂ NU DEPINZI DE EA. (yoanains)

Și acum că ai ajuns la final, om minunat, vreau să-ți doresc tot binele și să îți mulțumesc că ai citit acest articol. O zi superbă în continuare. Don’t forget to smile.

Mai jos mi-am atașat link-urile conturilor mele de Social Media:

Youtube: (apasa aici)

Instagram: (apasa aici)

Facebook: (apasa aici)