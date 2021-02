La Sibiu s-a înființat o asociație care salvează animalele sălbatice lovite de mașini

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cazurile de accidente rutiere în care au fost implicate animale sălbatice, în special urși, au fost nenumărate în județul Sibiu. Cele care au stârnit cea mai mare revoltă însă, au fost cele în care animalele au fost lăsate să agonizeze ore întregi pe șosea din cauza lipsei procedurilor sau a unor medici veterinari care să le curme suferința. Acum însă, dacă aceste accidente se vor mai petrece, va fi cineva disponibil la orice oră din zi sau noapte, pentru a veni în ajutorul animalului rănit. Wild Help o asociație nouă si Prietenii Berzelor, asociație cu vechime de peste 15 ani sunt cele care se ocupă cu salvarea animalelor sălbatice.

POLIȚIȘTII SIBIENI AU GĂSIT O CĂPRIOARĂ LOVITĂ ȘI I-AU APELAT PE CEI DE LA ASOCIAȚIE

Fondatorii Asociației Wild Help sunt cei care se ocupă și de Asociația Prietenii Berzelor. Pentru că la ei apelau mereu toți cei care găseau animale sălbatice lovite, au luat inițiativa înființării unei noi asociații care să se ocupe exclusiv de salvarea animalelor sălbatice. ”Au fost discuții în acest sens, o asociație care să se ocupe de animale sălbatice exclusiv, nu era. Wild Help se ocupă de salvarea, tratarea și reabilitarea și reintroducerea în mediul natural animalele sălbatice care au fost rănite”, spune Tiberiu Tioc, colaborator al Wild Help.

Asociația colaborează cu doi medici veterinari, care sunt disponibili la orice oră din zi sau din noapte, dacă un animal sălbatic se află în nevoie. ”Noi colaborăm cu poliția, jandarmeria. În cazul unui accident rutier de exemplu, ei ne anunță, iar noi mergem acolo pentru a salva animalul. Dar, și sibienii pot apela direct la noi dacă află că un animal sălbatic este în pericol”, spune Tiberiu Tioc.

Wild Help, la fel ca Prietenii Berzelor, funcționează exclusiv din donații, sponsorizări sau voluntariat. Cei care doresc să sprijine activitatea o pot face, iar toate informațiile se găsesc pe site-ul www.wildhelp.ro si www.prieteniiberzelor.ro

”Ca proiect de viitor, avem în plan construirea unui centru de reabilitare la Gura râului, unde să aducem animalele rănite, să fie tratate și ținute până se însănătoșesc. În momentul ăsta le ținem prin grădinile noastre. Noi acum avem în grijă două căprioare și urmează să vină a treia”, spune Tiberiu Tioc.