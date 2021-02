Sibiancă bolnavă de cancer – „Vreau să trăiesc, oare cer prea mult?” – Are nevoie de 10.000 de euro

⇓ Ascultă știrea ⇓

O sibiancă din județul Sibiu a fost diagnosticată cu cancer de rect. Are mare nevoie de ajutorul nostru pentru a putea fi, în continuare, alături de familia ei. Mariana Timpu va fi supusă unei intervenții chirurgicale la finalul lunii martie, iar costurile se ridică la suma 10.000 de euro. Haideți să o ajutăm să facă rost de bani!

Mariana vrea să trăiască. Vrea să își continue viața și vrea să fie fericită alături de familia ei. Boala a venit pe nepusă masă și s-a instalat cu rapiditate, astfel că, într-un timp foarte scurt, cursul lucrurilor a fost schimbat în familia Timpu.

„Am fost diagnosticată cu cancer de rect într-o formă avansată și metastaze. Am fost depistată în luna iulie 2020, era foarte mare tumoarea, 7 cm/3,5 cm. Am făcut trei biopsii, pentru a mă convinge că am cancer”, spune sibianca.

Mariana: „Vreau să trăiesc, oare cer prea mult?”

Mariana are două fete, una în vârstă de 30 de ani, iar alta de doar 14 ani, care în prezent este elevă la Roșia. Vrea să trăiască pentru ele – fiindcă au nevoie în continuare de mama lor. Vrea să le vadă crescând și evoluând, vrea să își vadă nepoții și vrea să îmbătrânească frumos alături de soțul ei.

„E o durere îngrozitoare pentru mine și familia mea. Am două fiice, care încă au nevoie de mamă. Denisa, cea mică, are 14 ani și nu știu cum să-i explic că s-ar putea să nu supraviețuiesc. Pe Deni am luat-o la 3 luni și jumătate, părinții ei au părăsit-o și am crescut-o la fel ca pe cea mare, cu toată dragostea mea de mamă. Pentru a putea fi lângă fete, vă rog din suflet să mă ajutați să depășesc acest greu. Vă rog frumos să nu mă lăsați să mor”, este apelul mamei îndurerate.

Cum o puteți ajuta pe Mariana

Mariana a reușit, cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, să facă chimioterapie și radioterapie. Un hop important, pe care speră din suflet să-l treacă, este o intervenție chirugicală, destul de complicată. „Chirurgul dispus că mă opereze spune că este o intervenție complicată, deoarece trebuie extirpate organele genitale interior și exterior și trebuie făcută o reconstrucție, pe lângă ganglionii ce trebuie scolți și multe alte probleme genitale. Am întrebat prețul și am crezut că leșin. Este vorba despre 10.000 de euro. Termenul pentru operație este la sfârșitul lunii martie”, spune Mariana Timpul.

CONT RAIFFEISEN

Titular cont: Timpu Mariana

Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRRCBU

Cont lei: RO97 RZBR 0000 0600 2081 0482

Cont euro: RO70 RZBR 0000 0600 2081 0483

De asemenea, pe Facebook a fost creată și o strângere de fonduri pentru Mariana Timpu. O găsiți AICI.