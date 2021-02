Femeie lovită de un camion la Tălmaciu – Șoferul a trecut pe roșu

⇓ Ascultă știrea ⇓

O femeie a fost lovită de un camion pe o trecere de pietoni în Tălmaciu. Șoferul TIR-ului a trecut pe roșu.

Șoferul unui camion, în vârstă de 45 de ani, din Pitești, a lovit o femeie din Tălmaciu pe trecerea de pietoni. Acesta a trecut pe roșu.

„Politistii Serviciului Rutier prezentați la fata locului efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările in care o femeie, pieton (50 de ani, localnica) a fost accidentata ușor un camion condus spre Vâlcea, de către un bărbat in vârsta de 45 de ani, domiciliat in Pitești. Accidentul rutier s-a produs pe o trecere pentru pietoni semaforizata, iar din primele date se pare ca șoferul ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului electric”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

La fața locului s-a deplasat un echipaj al Ambulanței.

„SAJ Sibiu a trimis un echipaj tip C2 la un accident rutier produs în localitatea Tălmaciu. O persoană de sex feminin de 49 de ani a fost acroșata de un ansamblu TIR pe trecerea de pietoni. Victima prezintă politraumatisme și a fost transportată la UPU Sibiu”, informează Genu Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.