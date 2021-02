Polițista care face furori la Sibiu – Andreea Cozîltea: „Vreau să fiu un model pentru cei din jur”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Polițiștii de la Ordine Publică sunt mereu în stradă, printre oameni. Simt pulsul orașului la orice pas și zilnic li se arată noi provocări. Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă fiecare dintre ele este plină de dinamism. Într-un moment răsufli ușurat când vezi că reușești să protejezi cetățenii, iar în altul ești în alertă în drum spre o altă intervenție. Andreea Cozîltea lucrează în cadrul B.O.P. Sibiu și „luptă” cot la cot cu colegii ei bărbați. Le ține piept hoților, tâlharilor, scandalagiilor și bătăușilor. În spatele acestui înveliș „de fier” se află o femeie puternică și motivată, care vrea să ofere sprijin celor ce au nevoie.

Andrea Cozîltea are 25 de ani și, de aproximativ doi ani de zile, este polițistă. S-a născut în comuna Săcel din județul Maramureș, un loc pitoresc absolut superb. Acolo a copilărit și și-a șlefuit personalitatea, cunoscând care sunt valorile cele mai de preț ale vieții. A căutat mereu să se dezvolte atât din punct de vedere personal, cât și profesional, astfel că n-a stat multă vreme în același loc. A locuit, în timpul liceului, în Sighetu Marmației, iar mai apoi a plecat să-și continue studiile în Baia Mare, unde timp de trei ani a făcut un modul pedagogic. La Cluj Napoca a făcut un curs de nutriționist. După nu mult timp, a ajuns la Câmpina, unde s-a înscris la Școala de Poliție. Viața a adus-o în orașul de pe Cibin, astfel că, din noiembrie 2018, s-a stabilit în inima țării.

Polițistă la Ordine Publică – Cum e viața în stradă

Andreea spune că nu simte că ar fi o intrusă într-o lume a bărbaților. Chiar dacă intervine să aplaneze conflicte și scandaluri, chiar dacă, de multe ori, are de-a face cu oameni recalcitranți, asta nu o face să dea înapoi. Și-a făcut loc printre restul polițiștilor, nefiindu-i teamă vreodată că nu va putea să se impună atunci când situația o cere.

„Am fost încadrată în noiembrie 2018 în sistem și am venit la Sibiu, fiindcă aici mi-am dorit. Este un oraș puternic dezvoltat pe partea cultural-artistică, mereu sunt evenimente, festivaluri de teatru, concerte. Este un oraș viu. Mai mult decât atât, este un oraș liniștit și nu are o rată de infracționalitate mare. A fost varianta optimă pentru mine, mai ales datorită poziției geografice. Fiind în centrul țării, poți ajunge oriunde de aici într-un timp util. (…) În ceea ce privește această meserie, consider că un polițist ar trebui să fie pregătit din punct de vedere fizic și psihic, să fie dinamic, să aibă fler și să fie capabil să se descurce în orice situație. Eu nu am simțit niciodată că aș fi tratată diferit de contravenienți fiindcă sunt femeie. Contează mult și modul în care te impui, trebuie să știi să te adaptezi oricărei situații, să știi să comunici și să te adaptezi contextului și cauzei. Este normal ca anumite persoane, fie în stare de ebrietate, fie sub influența substanțelor interzise, de exemplu, să nu coopereze, însă niciodată nu am întâlnit cazuri în care un om, de bună voie, să mă jignească sau să nu fie cooperant”, spune Andreea Cozîltea.

Scandaluri, furturi, bătăi sau tâlhării – Andreea intervine

Nu oricine este făcut să fie polițist, asta e cert. Trebuie să fii curajos și impunător, dar mai presus de asta, un om. Un om care să fie prezent printre alți oameni. Un stâlp al comunității.

Andreea Cozîltea spune că mereu a fost o fire puternică, curajoasă și impunătoare, iar asta a ajutat-o de-a lungul vieții. „De multe ori, intervenim la certuri sau scandaluri, acolo unde sunt sesizări fiindcă e muzica prea tare, la furturi, iar uneori avem și intervenții mai grave, cum sunt tâlhăriile sau bătăile. Noi, Ordinea Publică, intervenim cam la toate apelurile de pe 112, inclusiv oferim sprijin Ambulanței, mergem și la persoane găsite decedate sau inconștiente, plus infracțiunile depistate în trafic, unii colegi au și competență pe rutieră. În ceea ce privește cel mai dificil moment din viața de polițist, până în prezent, cel mai greu mi s-a părut când am lucrat la Arest. Acolo m-am confruntat cu mai multe situații care au avut asupra mea un impact emoțional mai puternic, dar și cu persoane mai agresive sau recidiviști, infractori, criminali, pe care îi aveai cumva pe mână și răspundeai pentru asta. Însă tot timpul am fost o fire puternică, curajoasă și impunătoare. Nu am avut probleme, m-am adaptat foarte repede”, spune Andreea Cozîltea.

Polițista din Sibiu este nutriționist și influencer

Polițista din Sibiu îi îndeamnă pe oameni să adopte un stil de viață sănătos. O spune din postura de nutriționist. Pe rețelele de socializare este extrem de cunoscută și apreciată, multă lume cerându-i sfaturile. Pe Instagram are peste 11.000 de urmăritori, iar acolo este locul în care publică rețete, idei de mese și suplimente.

„Eu sunt nutriționist de doi ani. De multă vreme am un stil de viață sănătos și îi îndemn și pe ceilalți să fie echilibrați. Aproape zilnic alerg în parc, mai ales în zilele călduroase, și zi de zi merg la sală. În plus, sunt healthy food influencer și food blogger. Pe lângă contul personal de Instagram, mai am încă o pagină unde postez rețete, idei de mese, suplimente. Am și diverse colaborări cu producători, cu diverse brand-uri de suplimente, de alimente sănătoase. Iar în oraș am câteva colaborări, sunt ambasador la mai multe restaurante. Întotdeauna mi-a plăcut să îmbin mai multe pasiuni. Mi-a plăcut de mică uniforma, am fost atrasă de meseria de polițist, pentru că îți oferă stabilitate și siguranță pe viitor, dar mi-a plăcut și partea aceasta de modelling, influencer, poze, postări și așa mai departe, și am zis că nu ar fi imposibil să le fac pe toate. Totul ține de priorități și de modul în care știi să îți împarți timpul. Nu am încercat niciodată să caut scuze și să zic <<gata, m-am plafonat, am un job, îmi ajunge, am bani>>. Tot timpul voi căuta alternative și voi profita de toate oportunitățile pe care le am, să mă dezvolt și să fiu o sursă de inspirație, un exemplu și un model, atât în rândul polițiștilor, cât și pentru orice tânăr”, povestește polițista Andreea Cozîltea.

Își dorește să lucreze cu copiii

Andreea Cozîltea pune suflet în ceea ce face, astfel că își dorește să dea mai departe ceea ce a învățat în ultimii ani. Vrea să îi educe pe cei mici din punct de vedere alimentar și să le arate că și mesele sănătoase sunt apetisante.

„Aș vrea să merg în școli, să le vorbesc copiilor despre importanța alimentației, despre sport, despre carieră, să le dau sfaturi, să le arăt rețete. Mi-ar face mare plăcere să fac voluntariat, nu pentru un câștig material, pentru mine ar fi o satisfacție personală și profesională să ajut. Mi-ar plăcea cât mai multă lume să cunoască stilul de viață sănătos, să vadă care este diferența între viața de timp junk-food și viața calculată și organizată.

Mi-ar plăcea să se facă un modul în școli sau grădinițe sau în cadrul unui eveniment să pot merge să le fac niște prăjiturele, niște clătite sau smoothie-uri pentru copii să guste, iar apoi să-mi dea un feedback. Să vorbim despre alimentație, să îmi spună ce mănâncă ei într-o zi, ce educație nutrițională au primit acasă. Vreau să aflu cum aș putea să-i ajut în funcție de anumite afecțiuni medicale sau alergii sau intoleranțe. Este foarte important în copilărie și adolescență să ai acces la anumite informații. Visul meu e să îmi deschid o băcănie cu produse sănătoase sau un mini restaurant raw vegan”, spune tânăra.

Mai mult decât atât, împreună cu un antrenor de fitness din Sibiu, Andreea își dorește să organizeze tabere pentru persoane de toate vârstele, unde să le facă cunoștință cu sportul și alimentația echilibrată.

Pe Andreea Cozîltea o puteți urmări și pe rețelele de socializare, la următoarele link-uri:

Instagram: @andreeacoziltea

Cont IG pentru rețete și sugestii de mese: @healthyfoodbyandreea