Accident pe DN14 – Tamponare cu un rănit între Slimnic și Ruși

Traficul la ieșirea din Slimnic către Ruși este îngreunat din cauza unui accident produs luni dimineața. Un autoturism și un camion s-au ciocnit frontal.

Pe DN14, între Slimnic si Rusi a avut loc o coliziune intre un autoturism si un camion conduse din directii opuse.

Soferul autoturismului, un bărbat de 52 de ani, a suferit vatamari corporale si a fost transportat la spital. Are traumatism toracic și de șold.

Politistii rutieri sunt la fata locului si efectueaza cercetari in vederea stabilirii tuturor circumstantelor in care s-a produs acest accident.

In zona se circula ingreunat.