Concurență mare pentru un post de consilier la primăria Micăsasa – 32 de candidați

Primăria Micăsasa are cea mai tânără echipă. Un primar și un viceprimar care abia au împlinit 30 de ani, iar mai nou, un consilier al primarului care nu a schimbat prefixul. Postul de consilier al primarului, ocupat de Andreea Zîmța, a fost poate cel mai râvnit din administrația locală din județ. Au fost depuse 32 de CV-uri alături de scrisori de intenție, dar numai una a convins auditoriul.

Timotei Păcurar a fost ales primar al comunei Micăsasa la alegerile din septembrie anul trecut. Reprezintă Alianța USR PLUS și este cel mai tânăr primar din județul Sibiu. Pentru că, spune el, vrea să transforme Micăsasa într-un Ciugud al Sibiului, are nevoie în echipa sa de oameni la fel de entuziaști și deschiși. Așa că a hotărât să-și angajeze un consilier personal. Pentru un astfel de post legea nu impune organizarea unui concurs, persoana aleasă pentru job poate fi numită fără vreun alt criteriu de alegere. ”Puteam să iau pur și simplu pe cineva. Dar, pentru că am vrut să fie o persoană profesionistă, am decis să fac public anunțul de angajare, ca cei interesați să își poată depună CV-ul”, a spus primarul din Micăsasa.

Și așa, la primărie s-au adunat 32 de CV-uri, însoțite de scrisori de intenție. Dintre acestea, una a fost cea care a impresionat- a Andreei Zîmța. Tânăra este membru USR și a participat la campania electorală a partidului din Cisnădie. ”Au fost oameni interesați din Sibiu, Mediaș, chiar și din Micăsasa. Dar scrisoarea de intenție a fost cea care a făcut diferența. Au fost 25 de scrisori identice, luate de pe internet, după același model…Pe Andreea nu am cunoscut-o decât la interviu, dar nu a contat că e membru USR. Am ales după scrisoarea de intenție, a ei mi-a făcut cea mai bună impresie, a spus foarte clar ce intenții are”, s pus primarul Timotei Păcurar.

Salariul consilierului primarului din Micăsasa este de 2800 de lei net, la care se adaugă sporul de masă.

Scrisoarea de intenție care a impresionat primarul din Micăsasa: