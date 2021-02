Cosuri de fum online, la mare cautare in judetul Dolj!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Conform statisticilor online, in Craiova, judetul Dolj, dar nu numai, oamenii folosesc tot mai mult online-ul pentru cumparaturi de orice fel. De la mobilier pentru casa, electrocasnice si sanitare, la cosuri de fum pentru semineu lemne, soba sau centrala, cautand si vanand cele mai bune preturi si oferte. La o analiza mai atenta a graficelor oferite de motorul de cautare Google Trends, precum si urmarind evolutia in search online a cosurilor de fum din aceasta regiune, observam interesul locuitorilor pentru aceste cautari.

Pe langa cosuri de fum, exista de asemenea, si cautari online pe sinonimul „horn/hornuri” judetul Dolj fiind singurul judet din sud-vestul Romaniei in care cautarile pe acest segment de produse, au valori atat de ridicate.

Datorita dezvoltarii si imbunatatirii tehnologiei din ultimii ani, cosurile de fum profesionale au devenit o alegere tot mai populara iar cresterea lor este in continuare una insemnata pe piata termicelor, acestea fiind dezvoltate ca sisteme complete de evacuare a fumului si gazelor arse de catre producatorii de renume.

Astfel, in producerea acestora, se pune astazi tot mai mult accentul pe calitate si pe indeplinirea tuturor standardelor si normelor de siguranta in domeniul sistemelor de incalzire a locuintelor rezidentiale si a cladirilor industriale. La ora actuala, 2 dintre solutiile de evacuare profesionale, pe care le puteti alege cu incredere sunt: sistemele de cos de fum din inox si hornurile ceramice zidite, acestea inlocuind cu succes cosuri de fum traditionale!

Vanzarile pentru cosurile de fum au cunoscut o crestere insemnata in ultima perioada (circa 90% in ultimul an), la nivel national vanzandu-se mii de metri liniari de cos de fum!

Aceasta evolutie are la baza preturile competitive pe care clientul le poate gasi in mediul online, fata de preturi mai ridicate in magazinele fizice, la care se adauga si livrarea adesea gratuita a acestora la domiciliu intr-un timp foarte scurt!

Daca sunteti curiosi ce se cauta si se cumpara mai mult pe internet atat in Craiova, cat si in toata tara (hornuri, gratare gradina moderne, sobe, seminee electrice), cititi continuarea articolului:

Cosurile de fum din inox

Cosurile de fum din inox se afla in topul cautarilor dar si cresterii mentionate anterior, iar acest lucru se datoreaza avantajelor lor precum: montajul usor si rapid, configurarea la indemana, preturi avantajoase sau usurinta de transportare.

Cosurile de fum din inox sunt o varianta moderna de evacuare a gazelor arse, ce pot fi achizitionate ca si kituri modulare complete ce contin elemente necesare instalarii cosului de fum, pentru evacuare din termodecor seminee, termoseminee, sobe pe lemne, centrale pe gaz sau pe peleti, etc.

Conform graficului de mai jos, cautarile online din regiunea Craiova (jud. Dolj) au cunoscut o crestere de 120% pe cuvantul cheie „cos de fum inox” in ultimul an.

De ce exista un interes asa de mare vizavi de cosurile de fum din inox in mediul online? Ei bine, raspunsul este cumva evident: datorita tehnologiei avansate de astazi si informatiilor la indemana, care sunt la un click distanta. Astazi, clientul isi poate configura propriul sistem de cos de fum, in functie de nevoi si preferinte. Astfel, acesta poate afla exact piesele de care are nevoie pentru proiectul casei sale, pretul si accesoriile necesare, precum si culoarea hornului din paletarul RAL. Mai mult decat atat, accesand mai multe oferte de la diferiti furnizori, clientul are posiblitata de a compara produsele dorite, alegand cele mai bune preturi.

In ultima vreme se observa interesul oamenilor catre gama premium, adica o calitate mai inalta a cosurilor de fum, ce asigura si un plus de siguranta si un design mai modern, precum si in materiale calitative (izolatie mai groasa, mai densa, inox cu rezistenta mai mare), etc.

Cosurile de fum sunt astazi disponibile intr-o varietate de diametre si culori, functionale pentru orice tip de combustibil (solid, lichid sau gazos).

Sistemele de cos de fum VEKTOR si CARBON prezinta avantaje insemnate, precum: grosimea izolatiei e de 50 mm (peste medie), materialul foarte calitativ – inox 316L, rezistenta la coroziune, acizi, si intemperii, iar temperatura de lucru de pana la 600 grade Celsius.

O crestere semnificativa in gama cosurilor de fum din inox, au cunoscut modelele CARBON, vopsite in negru, cresterea bazandu-se pe functionalitatea inalta a acestora, precum si pe designul lor deosebit, dar si disponibilitate acestora in diferite diametre.

Asadar, daca alegeti sa va achizitionati un cos de fum din inox online, veti beneficia de urmatoarele avantaje:

un pret mai mic : comparand modelele disponibile online, aveti posibilitatea de a va alege sistemul de cos cel mai accesibil pentru proiectul vostru (scutesti din finisaj semineu pret).

: comparand modelele disponibile online, aveti posibilitatea de a va alege sistemul de cos cel mai accesibil pentru proiectul vostru (scutesti din finisaj semineu pret). siguranta : datorita specificatiilor de performanta, materialele din care sunt fabricate sistemele de cos de fum si garantia producatorului

: datorita specificatiilor de performanta, materialele din care sunt fabricate sistemele de cos de fum si garantia producatorului livrare rapida : la un click distanta. Majoritatea producatorilor si furnizorilor de sisteme de cos de fum, ofera transport gratuit, la tine acasa.

: la un click distanta. Majoritatea producatorilor si furnizorilor de sisteme de cos de fum, ofera transport gratuit, la tine acasa. montaj rapid: aceste sisteme de cos se pot instala cu usurinta, in doar cateva ore.

aceste sisteme de cos se pot instala cu usurinta, in doar cateva ore. design deosebit: si in acest aspect, client au un avantaj.

Hornuri ceramice zidite

O alta categorie de produse in topul cautarilor online pe domeniul termicelor din Romania sunt cosurile de fum ceramice, acestea fiind foarte cautate si de locuitorii din zona Craiova si imprejurimile judetului Dolj (Bailesti, Calafat, Dabuleni, Filiasi), alaturi de cosurile de fum din inox, dupa cum ne arata si graficele oficiale de mai jos:

Hornurile ceramice zidite sunt cea mai buna varianta la hornul traditional zidit din caramida, acestea fiind o solutie durabila, sigura si trainica.

La mare cautare, sunt cosurile de fum ceramice nemtesti marca HOCH, datorita performantelor, precum si a pretului avantajos pe care il are, acestea putand fi comandate online.

Cosurile de fum din ceramica nu ruginesc, sunt rezistente la coroziune si, prin urmare, au o viata extrem de lunga.

Acestea pot fi achizitionate sub forma unui kit complet, cu samota la interior si manta beton la exterior, compus din elemente modulare prefabricate. Deci, tot ce ai nevoie pentru constructia cosului de fum este inclus in pretul kitului!

Astfel, cei din Craiova si imprejurimile judetului Dolj, au la dispozitie surse sigure, de incredere atunci cand cauta oferte cosuri de fum zidite. Un exemplu de site unde aceste sisteme de horn universal, se gasesc, este site-ul celor de la pefoc.ro, care comercializeaza sistemele de cosuri de fum amintite, ce se pot racorda la seminee, sobe, centrale, termoseminee si alte surse termice, chiar si centrale cu gazeificare.

Indiferent de orasul sau localitatea din care plaseaza comanda, clientii din Craiova, Bailesti, Calafat, Dabuleni, Filiasi sau alte localitati din judetul Dolj, si chiar din orice oras al tarii, firma pefoc.ro ofera transport gratuit si rapid si in siguranta.

Daca plasezi comanda online din Craiova, imprejurimile judetului Dolj sau de oriunde din tara si ai nevoie de consultanta in alegerea unui sistem de cos de fum, indiferent de tipul acestuia, echipa pefoc.ro, iti sta la dispozitie cu informatii si sfaturi pentru ca proiectul tau sa aiba un final fericit.