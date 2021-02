USR PLUS a decis care sunt propunerile pentru funcția de subprefect la Sibiu

Prefectura Sibiu a fost cea mai dorită atunci când coaliția de guvernare a tras la sorți județele în care fiecare partid va desemna prefectul. PNL a reușit să o obțină, iar cei de la USR PLUS vor desemna unul din subprefecți. Lista scurtă a fost deja trimisă la București, iar două dintre cele trei propuneri sunt femei.

Propunerile pentru funcția de subprefect din partea USR PLUS sunt Laurențiu Theodoru (USR), Eleonora Scarlet Ritter (PLUS) și Roxana Fediuc (PLUS).

Noul subprefect de Sibiu va fi desemnat cel mai probabil săptămâna viitoare. ”A fost un concurs intern până s-a ajuns la lista scurtă. S-au trimis CV-uri, scrisori de intenție, video-uri în care fiecare s-a prezentat și a prezentat un plan. Decizia este la București, probabil o vom afla săptămâna viitoare. Dar, toți cei trei candidați sunt oameni cu experiență juridică, în administrație. Este o funcție mai puțin vizibilă”, a spus Adrian Echert, copreședinte USR PLUS Sibiu.

Acesta a declarat că USR PLUS și-a dorit postul de prefect la Sibiu pentru a reforma instituția. ”Este nevoie de reformă. În primul rând transparențială. S-a văzut în pandemie că nu se comunică eficient, iar oamenii trebuie să știe ce decizii se iau, trebuie să fie informați și să aibă încredere că Prefectura și Guvernul iau cele mai bune decizii pentru ei. Vom avea subprefect, dar nu știm cât de mult se va putea impune sau schimba ceva, pentru că primește ordine de la prefect, așa că….”