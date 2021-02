Ceferiștii sibieni protestează la Brașov – Pichetează prefectura

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ceferiștii ies, miercuri, în stradă, în mai multe orașe din țară și pichetează sediile prefecturilor. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane și Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL, organizații sindicale reprezentative din industria feroviară care reprezintă peste 30.000 de angajați, spun că s-a ajuns la această decizie fiindcă, în ultimii ani, nimic nu s-a schimbat, iar situația din industria feroviară este cu mult mai gravă decât vor să comunice public guvernanții.

Astfel, ceferiștii vor picheta simultan mâine, 17 februarie, în intervalul 12.30 – 13.30, sediul Guvernului României și sediile Prefecturilor din Craiova, Timișoara, Cluj Napoca, Brașov, Iași, Galați și Constanța.

Ceferiștii sibieni merg la Brașov

Aproximativ 15 angajați din județul Sibiu vor merge la Brașov pentru a protesta.

„La Sibiu nu facem încă protest, ci doar acolo unde sunt sediile de sucursale regionale. De la Sibiu merg la Brașov aproximativ 15 persoane pentru a protesta acolo”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Georgel Petrache, președintele Blocului Național Sindical – Filiala Județeană Sibiu.

De ce protestează ceferiștii

Concret, cele patru motive care stau la baza escaladării dialogului social dintre sindicaliști și guvernanți, sunt:

– Lipsa investițiilor în infrastructura feroviară.

– Lipsa investițiilor în materialul rulant.

– Falimentarea CFR Marfă.

– Amânarea aplicării Statutului personalului feroviar.

„An de an ceferiștilor li s-a promis că se va investi la calea ferată, că se vor asuma politici de restructurare modernă a activității și că totul va reintra în normal datorită reformelor care se vor face în urma unei analize strategice care să racordeze calea ferată din România la ecosistemul feroviar european. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic concret. Așa se face ca astăzi trenuri vechi de peste 40-50 de ani circulă cu viteze de 43 de km pe oră in traficul de pasageri și 17 km pe oră in traficul de mărfuri, pe infrastructura feroviară înregistrându-se nu mai puțin de 500 de restricții de viteză!!!

În ciuda salariilor care nu reflectă nici pe de parte responsabilitățile uriașe ce le revin in actul de transport și a condițiilor mizerabile de lucru, ceferiștii au avut mereu răbdarea și înțelepciunea de a nu contribui, prin acțiuni sindicale de proporții, la creșterea gradului de instabilitate economică, iar acest lucru s-a văzut. Trenurile nu s-au oprit niciodată în ultimii ani, deși, din cauza stării jalnice în care se află infrastructură feroviară ele circulă la viteze minimale și în condiții discutabile în ceea ce privește siguranța traficului feroviar”, se arată într-un comunicat de presă al Blocul Național Sindical Sibiu.