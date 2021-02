Dorin ’’meșterește’’ la Sibiu motociclete ce îți taie respirația – Toate arată senzațional (Reportaj VIDEO)

⇓ Ascultă știrea ⇓

Dorin Racz sau Bebe, cum îl știu prietenii este unul dintre cei mai talentați specialiști în construcția motocicletelor de colecție, participant și câștigător de concursuri și campionate naționale și internaționale. Deși nu este născut în Sibiu, de mai bine de un an de zile, Dorin s-a mutat definitiv în Sibiu și a început să se dezvolte aici.

Am fost în vizită la atelierul Anarchy Custom din Sibiu. Încă din primele clipe am simțit o atmosferă ”altfel”. Muzica rock ce se auzea difuz dintr-un aparat radio vintage s-a aliat perfect cu imaginea motocicletelor de epocă din atelier, proiectând în minte o imagine de prin America anilor ’70. Pe lângă ”motoarele” care ne-au cucerit privirile pentru câteva minute bune, în atelier ne aștepta Dorin, artistul care a creat Anarchy Custom în Sibiu și colegii săi: Bogdan și Ian. Cei trei mușchetari ai cailor de fier ne-au prezentat și povestit cu lux de amănunte cu ce se ocupă Anarchy Custom și de unde a pornit totul.

Pasiunea din copilărie a devenit meseria visurilor sale

Spre deosebire de majoritatea persoanelor, care în copilărie visează să devină cântăreți, piloți sau astronauți, iar când cresc mari sunt nehotărâți și nu mai știu ce meserie să aleagă, Dorin a știut de la o vârstă foarte fragedă care este menirea sa – cea de a modifica orice motociclete sau mașini, practic, orice are roți.

”Pasiunea pentru acest domeniu o am din copilărie. Mereu m-au pasionat mașinile, motocicletele și bicicletele. Dar nu cele clasice, îmi plăcea să le modific și să le adaptez, să le fac să fie unice și pe gustul meu. Aș putea spune că m-am născut cu o pasiune pentru acest domeniu, deoarece tatăl meu a avut un atelier auto și acolo am învățat primele lucruri. Pe vremea când eram adolescent, nu era internet sau alte lucruri, nu aveam unde să văd chestiile astea, și mi-am dezvoltat sigur această latură a creației.”, a povestit Dorin.

Visul copilăriei l-a adus în Top 10 la Campionatul Mondial

Campionatul Mondial are loc o dată la doi ani. Dorin a participat pentru prima dată la acest concurs în anul 2016, de unde s-a întors cu locul 6, fapt ce reprezintă o performanță uriașă. A fost prima mare reușită a unei motociclete construite în România, în cadrul unui Campionat Mondial. Munca lui Dorin și performanța lui internațională a fost recunoscută și acasă, în România, tânărul fiind numit Cetățean de Onoare al orașului de baștină Câmpia Turzii și i-a fost înmânată cheia orașului.

”Cea mai amuzantă fază de la Campionatul Mondial a fost în momentul în care am ajuns în parcare și am văzut ceilalți concurenți. Erau o grămadă de oameni din toată lumea, cu camioane frumoase, cu logo și sponsori, cu fete îmbrăcate cu haine cu logo-ul lor și noi eram cu motocicleta într-o remorcă și cu o prelată peste. Am luat-o ca atare, am descărcat motocicleta și am intrat în sala de concurs. Acolo s-a schimbat radical problema, ceilalți concurenți m-au luat în serios, iar la întoarcere, nu am mai avut nici un fel de jenă.”, a mai relatat Dorin.

Cine formează echipa Anarchy Custom

Construcția de motociclete este un domeniu complicat și implică lucrări foarte greu de realizat de unul singur, așa că, Dorin a reușit să mai găsească doi tineri dedicați care să-l ajute.

”După mai mult timp în care am lucrat singur, i-am găsit pe Bogdan și Ian și sunt foarte mândru că formăm o echipă. Bogdan a mai lucrat într-un atelier și are experiență în domeniu. Deși pe timpul zilei este inginer la o multinațională, după amiaza vine la atelier și dedică timp pasiunii. Ian este un tânăr ambițios de 20 de ani care este dornic să lucreze și să învețe.”, a declarat Dorin.

De la motociclete de epocă la cele mai noi și performante ”fiare”

În atelierul lui Dorin am găsit motociclete ”de toate vârstele”. Cea mai veche și valoroasă este din 1952, care este încă în lucru, dar care promite să iasă o adevărată operă de artă. Construcția acestor motociclete implică un proces destul de complicat și necesită foarte multă muncă. Dorin spune că cel mai complicat proces este cel de a găsi piesele potrivite și ne-a spus de unde își ia inspirația pentru crearea acestor ”bijuterii”.

”Inspirația pentru construcția acestor motociclete este următoarea: pur și simplu se întâmplă, pentru fiecare proiect îmi vin în minte idei și vizualizez totul, iar într-un final iese exact așa cum trebuie să fie. Piesele pentru motociclete le cumpăr din toată lumea, însă multe nu se mai găsesc, nu se mai fabrică și atunci sunt nevoit să le fac singur, cu mâna mea.”, a mai povestit pentru Ora de Sibiu, Dorin Racz.

A refuzat propunerea de a se muta în SUA pentru a se dezvolta ACASĂ

Talentul și dibăcia lui Dorin au fost recunoscute și apreciate la concursurile internaționale la care a participat. Pe lângă zecile de trofee și cupe pe care le-a adunat de-a lungul anilor, Dorin a avut oportunitatea de a pleca în Statele Unite ale Americii și de a pune în practică abilitățile sale, însă tânărul a refuzat, spunând că încă are speranța că și în România se pot face lucruri ”ca afară”.

”Deși a fost o oportunitate de neratat pentru mulți, în acel moment am simțit că trebuie să rămân aici. Eu încă am speranța că și la noi acasă se pot face lucruri mari și că putem evolua dacă ne dăm silința”, a precizat Dorin.

Prin muncă, orice vis poate deveni realitate

Fiecare persoană visează să aibă o profesie care să-i aducă plăcere, dar găsirea unui astfel de loc de muncă nu este întotdeauna un proces ușor. Cineva se resemnează la ideea că toată viața va trebui să practice o meserie care nu-i aduce plăcere, iar cineva, în ciuda dificultăților, este în continuă căutare a unei nișe potrivite. Dorin este exemplul care demonstrează că pasiunea poate fi adusă la nivel de meserie care să-i asigure existența dar să-i ofere și plăcere. Vă îndemnăm să credeți în vise și să munciți pentru a le realiza, găsind ramura de activitate care să vă fie „mănuşa potrivită” și să vă aducă zilnic doza maximă de satisfacție.