Dramele sibiencelor terorizate – Mărturii cutremurătoare – „A intrat noaptea peste mine în casă cu cuțitul în mână”

Crima din Cartierul Arhitecților ridică din nou problema violenței domestice și a felului în care femeile abuzate sunt protejate de soții sau iubiții agresivi. Tânăra ucisă la finalul săptămânii trecute avea un ordin de protecție împotriva celui care i-a devenit criminal, deși îi fusese iubit. Hârtia emisă de o instanță judecătorească însă nu l-a oprit, ordin pe care îl încălcase de trei ori până în seara crimei. În aceeași situație se află alte, cel puțin zeci de femei din Sibiu. Deși au ”la mână” ordine de protecție, cei împotriva cărora au fost emise continuă să le hărțuiască. Întâmplările sunt terifiante pentru cei care le ascultă. Pentru ele, cele care le trăiesc, deși înspăimântătoare, au devenit o rutină. Însă, o rutină care se poate termina tragic.

”Am ordin, dar nu mă simt protejată”

Ileana este una din sibiencele abuzate în ciuda ordinelor de protecție obținute. După 5 ani de relație cu un bărbat a decis să pună capăt bătăilor și jignirilor. Dar, nu totul s-a terminat acolo. Fostul iubit a continuat să o caute, să o amenințe. ”Din mai anul trecut până acum am avut trei ordine de protecție. Le-a încălcat pe toate. A intrat într-o noapte în casă. Eu abia mă pusesem în pat, eram aproape de a adormi, când a intrat în cameră, avea un cuțit în mână și s-a năpustit asupra mea. Atunci, pe moment, nu am știut ce să fac. M-am gândit să vorbesc frumos cu el, poate se calmează și găsesc o soluție. A funcționat strategia mea. Copiii au auzit gălăgie, au sărit pe geamul de la camera lor, au alertat vecinii și poliția. Când a venit poliția l-au găsit în pivniță, l-au luat. În noaptea aceea am plecat cu copiii la niște vecini. După ce a stat două ore la poliție, l-au lăsat să plece și s-a întors în casa mea. A intrat încă o dată, în aceeași noapte. Noroc că nu eram acasă”, povestește Ileana.

Și asta s-a întâmplat în timp ce ordinul de protecție era în vigoare. Pentru că bărbatul a continuat să o urmărească, să o amenințe, femeia a depus plângeri la poliție, iar mai apoi instanța a emis alte două ordine. Încălcate și acestea. ”La ultimul ordin nu are voie nici să mă sune, să vorbească cu mine. Chiar și așa sună, îmi trimite mesaje, își face conturi false de Facebook și îmi scrie mie sau apropiaților, cu tot felul de amenințări. Așa că, deși am acest ordin valabil până în aprilie, nu mă simt protejată deloc. Nu înțeleg de ce nu se iau alte măsuri. Am făcut plângeri, el a continuat cu amenințările. Nu s-a schimbat nimic, așa că la ultimele abateri nici nu am mai fost la poliție. Pentru că, legea e prea blândă. Nu știu când se vor lua măsuri, când se întâmplă o tragedie, când pățesc eu sau copiii ceva?”, spune Ileana.

Femeia a găsit o cale să își domolească agresorul. ”Acum e plecat din țară, mă contactează mai rar. Dar, am ales să îi răspund la telefon din când în când, pentru a-i da impresia că nu îl înlătur de tot. Încerc să îl potolesc în felul acesta, să mai vorbesc cu el din când în când, dacă altfel am văzut că nimic nu îl oprește, nici măcar legea”, spune Ileana.

”Îmi terorizează copiii”

Povestea Sânzianei este alta, dar la fel de cutremurătoare. După cinci ani de mariaj plin de violențe fizice și psihice, a decis să divorțeze. Și în acest caz calvarul abia urma să se întețească. ”Am băgat divorț în luna mai, apoi imediat am cerut ordin de protecție pentru că devenise violent. La poliție a spus că se mută din oraș. S-a mutat, e adevărat, la vreo 5 scări mai departe. Curăță scările de bloc, iar vecinii mi-au spus că l-au văzut cum se uita din scara vecină la noi în casă. Am ajuns să trăim cu draperiile trase mereu”, spune Sânziana.

Femeia povestește că cei doi copii ai ei sunt terorizați, iar fostul soț nu o dată a intrat peste ei în casă. ”Până în acest moment am 5 ordine de protecție, toate încălcate. În 30 decembrie, în ultima zi a ordinului, i-a urmărit pe copii, erau afară, în spatele blocului, la joacă. A venit după ei în scara blocului, le-a spus cuvinte urâte. Cel mic e efectiv terorizat, două săptămâni nu a vrut să mai iasă din casă de frică să nu se întâlnească cu el. În aceeași zi am depus altă plângere la poliție, apoi încă una în ianuarie. A venit să vadă copilul cel mic, am fost de acord, în fața ușii. El m-a bruscat, a intrat în casă cu forța, m-a amenințat din nou. Am depus încă o plângere”, spune Sânziana.

Femeia spune că se teme pentru viața ei. ”Îmi e frică pentru mine și pentru copii. E un om care își schimbă comportamentul de la un minut la altul. Într-o noapte, când eram la serviciu, băiatul cel mare m-a sunat să îmi spină că se aud zgomote la ușă și cineva încearcă la clanță. Lumina pe scară era oprită, așa că nu a văzut cine e. Am schimbat încuietori, am luat vizor cu cameră, fac tot ce pot pentru a ne proteja. Dar nu e destul, el încă ne caută”, spune Sânziana.

Bătută până la inconștiență, în plină stradă

Povestea Anei este poate cea care șochează cel mai tare. Și ea este amenințată, și ea este hărțuită, și ea a fost bătută, chiar și cu ordin de protecție valabil. Dar, a fost cea mai aproape de un final tragic. În luna martie a anului trecut, fostul soț a lovit-o în plină stradă, până a lăsat-o inconștientă. De față a fost și băiatul lor care atunci avea 9 ani. ”Ne-am întâlnit pentru a-i da copilul, era weekend-ul în care trebuia sa îl vadă. Dintr-o dată s-a năpustit peste mine, m-a lovit cu pumnii, cu picioarele. Am leșinat și am ajuns la spital. Atunci am depus o plângere la poliție. În total am cinci ordine de protecție încălcate. La fiecare ordin am avut depuse trei, patru plângeri pentru că le-a încălcat. Îmi trimitea și 200 de mesaje pe zi, nu exagerez. Mă sună, îmi trimite mesaje prin cunoscuți, pe facebook, prin orice mijloc. După incident, în iulie am primit un alt ordin, de data asta și pentru copil, pentru că asistase la violențe. Înainte instanța nu mi-a dat și pentru copil. Apoi, în urma plângerilor depuse de-a lungul timpului și pentru că a încălcat ordinele a fost condamnat la un an și 6 luni, dar cu suspendare”, spune Ana.

Chiar și așa, fostul soț continuă să o caute, să îi trimită mesaje. ”Nu s-a potolit nici așa. Dar, încerc să trăiesc cu asta. Nu e ușor. Nu merg nicăieri, merg doar cu taxiul, când plec de la serviciu rog pe cineva să vină cu mine până la taxi. Acum ceva timp mi-a spus că a găsit o soluție: să mă omoare pe mine, să se omoare apoi el și copilul să rămână singur. Încercăm să trăim cu asta și să trăim cât mai mult”, spune Ana.

Trebuie depuse plângeri

Poveștile sibiencelor arată clar că oricâte plângeri au depus la poliție și oricâte ordine de protecție au obținut, niște hârtii nu i-au oprit pe agresorii lor. Dar, tot legea este cea care le poate proteja. ”La nivel de municipiu, dar și de IPJ, tratăm problema violenței domestice cu maximă rapiditate. Orice femeie care se simte amenințată, hărțuită, simte că viața și siguranța îi sunt puse în pericol, să sune ori la 112, ori să vină la sediu să depună plângere. În funcție de situație, poliția poate emite un ordin de protecție pe loc, valabil 5 zile. Apoi dosarul pleacă spre parchet și instanță. Acolo se decide prelungirea ordinului și exact ce prevede acesta. Dacă un ordin este încălcat și victima face plângere la poliție noi îl putem reține pe agresor. Dar, dacă nu se depune plângere, nu avem ce face. Nu avem cum acționa sau ști dacă se întâmplă ceva. De aceea este foarte important ca femeile abuzate să vină spre noi. Noi, poliția, facem tot ceea ce intră legal în atribuțiile noastre, iar pentru un ordin de protecție încălcat, pentru care există plângere, se iau măsuri, indiferent de stadiul dosarului”, spune Sebastian Veștemean, șeful Poliției Municipiului Sibiu .