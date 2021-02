Reportaj VIDEO: Elevi sibieni medaliați la Olimpiada Geniilor din SUA

⇓ Ascultă știrea ⇓

Câţiva elevi de la Colegiul Naţional ”Octavian Goga” din Sibiu, medaliaţi cu aur şi argint în 2019, la Olimpiada Geniilor din SUA, concurs la care s-au calificat şi în acest an, dovedesc că pandemia nu este un obstacol imposibil de trecut când vine vorba despre competiţii, provocarea lor fiind acum alta – construirea unui mini-satelit.

Echipa Herotech din Sibiu este alcătuită din şase elevi de la Colegiul Naţional „Octavian Goga” – Daniel Marpozan, Codrin Muntean, Alexandru Rădac, Sebastian Bleaja, Daniel Vişa, Radu Fleşar. Aceştia sunt coordonaţi de profesoara de Informatică Andreea Demco şi sunt printre puţinii elevi din ţară, care, în această perioadă cu restricţii, reuşesc să-şi urmeze visul, scrie Agerpres.



Dacă pentru majoritatea elevilor pandemia de COVID-19 a însemnat doar cursuri online, cei din echipa Herotech demonstrează de aproape un an că pasiunea pentru roboţi nu are limite.

Astfel, echipa din Sibiu, alături de altele din Braşov, Oradea şi Constanţa, se numără printre participanţii la CanSAT 2021, o competiţie organizată de Agenţia Spaţială Europeană în sistem remote, din cauza pandemiei. Elevii din Sibiu lucrează la un mini-satelit pentru acest concurs.

„CanSAT este un concurs nou pentru noi şi presupune realizarea unui mini-satelit ce este lansat de la o altitudine de aproximativ 1 km. În timpul deplasării către sol, acesta trebuie să trimită şi să prelucreze anumite date specifice precum: temperatura, presiunea sau altitudinea şi să realizeze o misiune ştiinţifică”, a declarat, pentru AGERPRES, Daniel Marpozan.

Herotech a fost admisă în acest an la Olimpiada Geniilor din SUA şi la Summitul Mondial al Roboţilor din Japonia. Liceenii sibieni se mai pregătesc şi pentru First Tech Challenge, un concurs unde în 2020 au fost nominalizaţi cu premiul Collins Aerospace Innovate Award, premiu obţinut pentru cel mai inovativ robot, la faza regională a concursului.

„De asemenea, aveam în plan să plecăm în luna iunie în SUA, la Genius Olympiad, unde am fost admişi din nou. Atât Genius Olympiad, cât şi competiţia World Robot Summit din Japonia au fost amânate pentru anul 2021. Dacă situaţia epidemiologică va permite şi competiţiile acestea nu se vor suprapune cu Bacalaureatul, vom participa cu siguranţă! Momentan ne pregătim din nou pentru First Tech Challenge, concurs care de data aceasta se va desfăşura în sistem remote şi pentru care deja robotul este aproape finalizat”, a spus Daniel Marpozan.

Elevii de la Herotech sunt în clasa a 12-a şi se pregătesc de Bacalaureat şi admiterea la facultate, iar timpul liber şi-l dedică muncii în echipă, având o pasiune comună – robotica. Concursurile la care au participat în cei patru ani de liceu le-au influenţat alegerea unei viitoare cariere.

„Pentru mine e important că a început şcoala, deoarece, la unele materii care sunt de interes, predarea în sala de clasă este mult mai eficientă decât în mediul online. Deşi aşteptam să merg din nou la liceu, după nici o săptămână, realizez faptul că aveam un mare avantaj în online: aveam mai mult timp să mă pregătesc pentru materiile de Bac, deoarece economiseam timpul cu transportul de acasă la şcoală şi înapoi. Eu mă pregătesc pentru admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Cred că pasiunea pentru robotică şi electronică m-a făcut să aleg această facultate şi sunt sigur că o să îmi facă plăcere să studiez acest domeniu”, a arătat Daniel Marpozan.

Un alt membru al echipei sibiene, Codrin Muntean, şi-a propus şi el să îşi valorifice experienţa dobândită la concursurile de robotică şi se pregăteşte de admitere la Cluj-Napoca.

„Întoarcerea la şcoală e importantă, deoarece orele se pot desfăşura fără dificultăţi tehnice şi cu o comunicare profesor – elev directă, ceea ce duce la o eficienţă sporită. Pentru materiile de Bac e mult mai bine că orele se desfăşoară faţă în faţă, având în vedere că mai sunt doar câteva luni până la examene. Eu plănuiesc să intru la Facultatea Babeş-Bolyai din Cluj şi momentan mă pregătesc pentru admitere. Pasiunea mea pentru robotică şi în special pentru programare m-a făcut să realizez că pot urma o carieră în acest domeniu şi în acelaşi timp să fac şi ceea ce îmi place”, a mărturisit Codrin Muntean.

Spre deosebire de Codrin şi Daniel, Alexandru Rădac a ales să continue cursurile online, pentru a-şi proteja familia, dar vrea să urmeze o facultate din Olanda, cu speranţa că va ajunge inginer aerospaţial.

„În cazul meu reîntoarcerea la şcoală nu mă afectează în mare măsură deoarece am decis să rămân în online cu adeverinţă de la medic pentru a-mi proteja familia. Totuşi, sunt nerăbdător să treacă această situaţie complet pentru a putea restabili conexiunile cu colegii, în puţinul timp pe care îl mai avem împreună. Eu mă pregătesc pentru admiterea la TU Delft din Olanda (lângă Rotterdam). Robotica şi interesul meu în tehnologie au fost factorii principali care m-au făcut să aleg această universitate şi, mai specific, profilul de Inginerie Aerospaţială. Nu m-aş vedea făcând altceva ce nu este legat de inginerie, sub orice formă ar fi ea”, a recunoscut Alexandru.

El speră ca 2021 să fie un an care să le dea posibilitatea să participe la concursurile unde sunt calificaţi.

„Anul 2020 ar fi trebuit să fie anul cel mai ‘plin’ pentru echipă, dar, din păcate, majoritatea concursurilor la care urma să participăm au fost amânate sau anulate complet. Sperăm ca anul 2021 să fie un an mai blând cu noi, un an în care să ne întoarcem la normal şi să avem posibilitatea de a participa la toate proiectele pentru care ne pregătim, chiar dacă este un an şi cu alte priorităţi care necesită dedicare – Bacalaureatul şi admiterea la facultate”, a concluzionat Alexandru Rădac.

Şi Sebastian Bleaja va alege o facultate din străinătate, cu speranţa că va deveni medic sau arhitect. Sebastian spune că pentru el şcoala online este sinonimă cu „comoditatea”.

„Pentru mine contează foarte mult. Acum avem o anumită siguranţă cu privire la desfăşurarea orelor, fiind un cadru mai formal, în ciuda faptului că organizarea se putea realiza mai bine. Dacă aş fi întrebat ce îmi lipseşte de la şcoala în mediul online, răspunsul ar fi clar comoditatea. Eu mă pregătesc momentan pentru admiterea la Universitatea de Medicină din Viena şi de ceva timp mă gândesc şi la Arhitectură. În cazul meu alegerea de a aplica la Medicină a fost făcută înainte să intru în echipă, ulterior lărgindu-mi orizonturile. În acest sens, cred că pasiunea contează foarte mult”, a explicat Sebastian Bleaja.

Pentru liceenii din echipa Herotech de la Sibiu, anul 2020 a însemnat mult mai mult decât şcoala online: s-au pregătit pentru concursuri, au şi luat un premiu, au fost voluntari într-o campanie de confecţionare de viziere pentru medici şi asistente şi au convins companii să îi sponsorizeze, în aşa fel încât au dotat cu echipamente de ultimă generaţie laboratorul în care lucrează.

„Deşi 2020 a fost un an dificil pentru fiecare dintre noi, echipa noastră a avut parte de o susţinere deosebită din partea sponsorilor şi partenerilor noştri, cărora le mulţumim pentru efortul depus! Împreună, am reuşit să dotăm laboratorul în care lucrăm cu echipamente de ultimă generaţie şi sperăm să putem face comunitatea sibiană mândră de rezultatele muncii noastre. Mulţumesc colegilor din echipă şi tuturor celor ce ne-au ajutat în ultimii ani să clădim această echipă minunată”, a transmis Daniel Marpozan.

Pentru Herotech totul a început cu un email trimis în 2019 către directoarea de atunci a liceului, în care elevii o anunţau că s-au calificat la un concurs numit „Olimpiada Geniilor” din SUA şi o rugau să-i ajute să facă rost de bani pentru transport şi cazare.

Ceea ce nu au reuşit cu acel email au reuşit cu ajutorul jurnaliştilor, care le-au făcut cunoscută povestea, dar mai ales al oamenilor de afaceri care au crezut în visul lor şi i-au susţinut. Au pornit la drum cu un vis, o prietenie şi fără nicio dotare la standarde internaţionale, pur şi simplu au exersat acasă la fiecare dintre ei şi într-un laborator al liceului, fără nicio dotare necesară.



Sursa: Agerpres​​​​​​​