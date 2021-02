UPDATE FOTO Accident pe Hula Bradului – Trei mașini implicate, traficul a fost reluat

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un accident de circulație în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc sâmbătă seara, pe Hula Bradului. Traficul este blocat total.

UPDATE 2 La ora 19:30 traficul a fost reluat în ambele direcții

UPDATE 1 Din primele cercetari rezulta ca, in timp ce conducea un autoturism spre Brașov, o sibianca in varsta de 69 de ani, pe fondul vitezei neadaptate intr-o curba usoara la dreapta, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de catre un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani. In urma impactului dintre cele 2 turisme, componente ale masinilor au fost proiectate intr-un alt turism, condus dinspre Brasov.

Conducatoarea auto care a patruns pe contrasens si soferul primului auto lovit primesc ingrijiri medicale la fata locului.

Știre inițială ISU Sibiu a intervenit de urgență cu 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 2 echipaje SMURD. Din primele informații sunt implicate trei persoane.

La fața locului a intervenit în sprijin și un echipaj SAJ.