Autostrada peste munți între Sibiu și Pitești, vitală pentru România – Ce s-a făcut concret și ce urmează

După ce de curând a avut loc depunerea candidaturilor pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie pentru Secţiunea 2, Boiţa-Cornetu, cea mai complexă dintre toate, se poate vorbi de o intrare în linie dreaptă a Autostrăzii Sibiu-Piteşti.

Anul acesta, cel mai probabil se va mai deschide un şantier, pe Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, anunță adevărul.ro.

Parte a Coridorului 4 Pan-European, Autostrada Sibiu-Piteşti, cu o lungime de peste 122 de km, împărţit în 5 loturi, care va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi este cea mai aşteptată autostradă a României. După ce, în primăvara anului trecut, Ministerul Transporturilor a anunţat startul lucrărilor la primul şantier deschis pe un lot de 13 kilometri din cadrul secţiunii Sibiu-Boiţa (unde lucrările ar trebui finalizate în trei ani), chinurile facerii autostrăzii se înteţesc.

Anul 2021 a pornit la drum cu mai multe veşti bune decât proaste. În primul rând, Ministerul Transporturilor alocă 477 de milioane lei pentru acest obiectiv, cu cca. 70 % mai mult faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă că ar putea începe lucrările şi pe secţiunea 5 Curtea de Argeş – Piteşti, secţiune adjudecată de italienii de la Astaldi. “Acesta ar trbui să fie anul în care să vedem şantierul deschis pe tronsonul Curtea de Argeş – Piteşti. Pe toată perioada anului trecut am avut întâlniri pentru rezolvarea problemelor legate de exproprierile pe care le presupune acest tronson. Având în vedere că bugetul e destul de mulţumitor anul acesta pentru autostradă, cred că se va pune în practică”, a declarat, luni, pentru Adevărul, prefectul judeţului Argeş, Emanuel Soare.

„Este nu necesară, ci vitală pentru Muntenia, nu numai pentru Dacia” Materializarea proiectului viitoarei autostrăzi este şi una dintre speranţele constructorului de autoturisme de la Mioveni, al cărui sindicat a solicitat, la toate mitingurile din ultimii şase ani, urgentarea procedurilor pentru realizarea drumului care să asigure uzinei Dacia legătură directă cu Vestul. “Aşa cum ştiţi, Sindicatul Autoturisme Dacia a avut cel puţin patru mitinguri pentru susţinerea acestui proiect absolut necesar nu numai pentru Dacia, ci pentru toată zona Munteniei. Din punctul nostru de vedere, această autostradă este axa în jurul căreia se va învârti, din punct de vedere economic, România. Este extrem de importantă. Nu am înţeles niciodată până acum de ce nu s-a făcut deja. Începem să vedem că ea se construieşte. În câţi ani va fi ea finalizată este de discutat. Este nu necesară, ci vitală pentru Muntenia, nu numai pentru Dacia”, a declarat, luni, pentru “Adevărul”, Ion Iordache, vicelider Sindicatul Autoturisme Dacia.

Contractul pentru proiectarea şi execuţia Secţiunii 5 a Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti cu italienii de la Astaldi a fost semnat în mai, anul trecut. Este vorba de 30,35 kilometri, între Curtea de Argeş şi Piteşti, care vor costa 1,71 miliarde de lei plus TVA.

Tradus în termene, sectorul de autostradă înseamnă patru ani de lucrări în teren. “Tronsonul este relativ dificil: cel mai lung lot de autostradă contractat în prezent în România, aproximativ 5 km din cei 30 fiind poduri şi viaducte, incluzând trei noduri rutiere, două spaţii de servicii şi un CIC (Centru de Întreţinere şi Coordonare). Sperăm ca (…) la sfârşitul lui 2024 să putem circula!”, preciza, anul trecut, Asociaţia Pro Infrastructură.

Peste 1.000 de locuri de muncă pe toată perioada şantierului

Preconizata începere a lucrărilor pe tronsonul 5 Curtea de Argeş – Piteşti aduce veşti bune şi pe piaţa forţei de muncă.

“Având în vedere că pe distanţa aceasta sunt foarte multe lucrări de artă, poduri, viaducte, constructorul va deschide o fabrică pe teritoriul judeţului- probabil la Bascov, pentru aceste elemente de artă urbană. Din discuţiile pe care le-am avut, ar putea fi vorba despe crearea a 1000 de locuri de muncă pe toată perioada şantierului, inclusiv prin această fabrică”, a mai explicat, luni, prefectul de Argeş, Emanuel Soare. Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, un alt tronson care traversează judeţul, pentru care perioada de evaluare a ofertelor ar fi trebuit să se încheie pe 19 ianuarie 2021, se află în licitaţie de aproape doi ani.

În urma unor amânări consecutive, în ianuarie anul acesta, Compania de Autostrăzi a mai prelungit cu două luni termenul pentru finalizarea evaluărilor şi stabilirea unui câştigător, mai exact până pe 19 martie 2021, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.

În schimb, s-a mai făcut un pas important pe Secţiunea 2: Boiţa-Cornetu, căci pe 16 februarie 2021, a avut loc depunerea candidaturilor pentru procedura de atribuire a contractului Proiectare şi Execuţie. CNAIR a primit 11 oferte pentru construcţia traseul de 31.33 kilometri, din care va selecta, în cadrul procedurii de „licitaţie restrânsă”, doar 6 ofertanţi care vor depune oferte tehnice şi financiare în etapa a II-a a procedurii de achiziţie publică. Contractul este estimat la 4,635 miliarde de lei fără TVA.

Secţiunea va avea 49 de poduri şi viaducte, şapte tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m şi 1590 m şi ecoduct în zona localităţii Lazaret. Termenul de realizare prevăzut este de 18 luni proiectare şi 50 de luni execuţie.

Cel mai bine stă Secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, atribuită firmei austriece Porr Construct, unde stadiul realizării lucrărilor (în valoare de peste 612 mii lei) pe cei 13,17 km este de peste 27%.

Cât despre secţiunea 3 Cornetu-Tigveni (37,40 km, pe teritoriul judeţelor Vâlcea şi Argeş), anunţul de licitaţie pentru proiectare şi execuţie (estimate la 5,8 milioane lei) a fost lansat de CNAIR abia în septembrie anul trecut.