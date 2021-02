Soția lui ’’El Chapo’’, arestată în SUA pentru „trafic de droguri”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Emma Coronel Aispuro, soția lui Joaquín „El Chapo” Guzmán, cel care execută în prezent o condamnare pe viață la New York pentru trafic de droguri și spălare de bani, a fost arestată în SUA. Ea este suspectată de trafic de droguri, au anunțat autoritățile americane, citate de BBC.

Emma Coronel Aispuro, în vârstă de 31 de ani, a fost reținută pe Aeroportul Internațional Dulles (Washington DC).

Guzmán, în vârstă de 63 de ani, este fostul șef al cartelului Sinaloa, despre care oficialii spun că a fost cel mai mare furnizor de droguri în SUA.

Procesul său din 2019 a venit cu dezvăluiri șocante despre viața sa, de la droguri și violuri până la uciderea cu sânge rece a foștilor membri ai cartelului sau a rivalilor.

Coronel Aispuro urmează să se prezinte în fața unei instanțe din DC prin videoconferință, a declarat departamentul de justiție al SUA.

Pe lângă faptul că se confruntă cu acuzații de trafic de droguri, ea mai este acuzată că a conspirat pentru a-și ajuta soțul să scape din închisoare, din Mexic, în 2015.

Coronel Aispuro are dublă cetățenie SUA-Mexic. A participat zilnic la procesul soțului ei din New York, dar i-a în rămas loială, spunând la sfârșitul procesului: „Nu-l cunosc pe soțul meu ca persoana pe care încearcă să-l prezinte, ci mai degrabă îl admir ca ființa umană pe care am cunoscut-o și cea cu care m-am căsătorit.”