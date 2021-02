Dragoste româno – cubaneză la Sibiu – Povestea de iubire dintre o pianistă și un violonist celebru în oraș

⇓ Ascultă știrea ⇓

O poveste de dragoste pe ritm de muzică clasică are loc la Sibiu între o româncă și un cubanez. Monica și Mackim cântă la Filarmonica sibiană, dar au devenit cunoscuți și datorită concertelor de cameră pe care le susțin. Nu e greu să îi remarci, chiar și pe stradă, pentru că mereu se plimbă cu cei trei copii ai lor, iar dragostea parcă îi înconjoară mereu. Cei doi și-au spus povestea de iubire pentru agerpres.ro.

Makcim Fernandez Samodaiev şi Monica Florescu trăiesc în Sibiu, după ce timp de mai mulţi ani au studiat, locuit şi concertat în diferite ţări din Europa şi în Mexic.

Povestea lor de iubire a început la Conservatorul Regal din Anvers (Belgia).

„Ne-am întâlnit în acel Conservator la Anvers (Belgia). Am venit din două puncte diferite, eu am venit din Bucureşti. Noi în Belgia am stat 15 ani, doi dintre copiii noştri sunt născuţi acolo, al treilea este sibian”, a declarat pentru AGERPRES Monica Florescu.

Atracţia dintre cei doi s-a produs încă din prima lună, pe scenă, dezvăluie Makcim Fernandez Samodaiev. Totul a început când el şi-a propus să cânte o partitură grea, pe care niciun pianist nu dorea să o interpreteze.

„Eram încă studenţi, ne cream provocări şi am descoperit partitura aceasta şi el a zis: ‘nu vrei să cânţi? Aş vrea să cânt sonata asta cu tine’. Ne-am cunoscut practic prin muzică, nu ne cunoşteam foarte bine. Am cumpărat partitura împreună”, şi-a amintit Monica Florescu.

Întrebat ce i-a plăcut la Monica, Makcim Fernandez Samodaiev a recunoscut că a fost cucerit de „avântul” ei.

„Am găsit o persoană şi acolo a fost rezonanţa, pentru că noi, de fiecare dată când propunem un proiect, îl facem împreună. În muzică, când lucrezi mai ales pe scenă, poţi să simţi limitele persoanei de lângă tine. Persoana de lângă tine poate fi foarte bună dacă ajunge până acolo şi zici ‘hai să mergem mai departe’. Dacă ai curaj să mergi mai departe este fantastic. Vorbind despre completare, tu poţi să te completezi cu cineva reciproc, dacă persoana are curaj să meargă mai departe sau dincolo de zona lui de confort, zona în care cunoaşte”, a explicat Makcim Fernandez Samodaiev.

Monica în schimb a descoperit sufletul partenerului de viaţă, în timp ce a cântat cu acesta. „Mi-a plăcut sufletul lui, care se poate vedea când cântă. Muzica a fost o cale prin care ne-am cunoscut. Totul a fost un proces de cunoaştere. O altă cale a fost călătoria, am călătorit mult împreună”, a povestit Monica Florescu.

Cei doi artişti şi-au spus „te iubesc”, dar şi „nu te iubesc” pe parcursul relaţiei lor, care este nu doar una de dragoste, ci presupune şi o sinceră prietenie şi susţinere reciprocă.

„A existat şi ‘nu te iubesc’, serios vorbesc. E mai adânc, în sensul că iubirea aşa cum o privim este un act de pasiune, însă această pasiune se arde şi, odată arsă, practic rămâi cu deşertăciune. Şi de asta spun că am ajuns la momentul în care am spus nu ne iubim, dar am creat o complicitate, o prietenie împreună cu tot acest dor unul de altul şi acest sentiment este încă foarte prezent”, a recunoscut Makcim Fernandez Samodaiev.

Dragostea înseamnă, potrivit celor doi muzicieni, să evoluezi într-o relaţie.

„Iubirea este un proces, o viaţă întreagă pe care o trăieşti alături şi sigur că evoluezi în această relaţie. Cred că asta e ideea – să evoluezi, nu să stagnezi. (…) Noi am mers cumva pe firul vieţii. Totul a fost natural. Iubirea în sine nu este doar ataşament, detaşarea aceasta de ataşare a fost un proces de învăţare care a mărit sentimentul de iubire, care i-a dat o altă dimensiune. Şi există un respect, o libertate pe care ne-o acordăm”, a spus Monica Florescu.

După o căutare şi regăsire zilnică în iubirea reciprocă şi dragostea pentru muzică, Monica şi Makcim au decis să părăsească Belgia pentru Mexic, de unde s-au decis să se stabilească în România şi astfel, de aproape şapte ani, acasă a devenit Sibiul.

Întoarcerea Monicăi în România a fost la propunerea soţului. Şi astfel din Mexic s-au mutat la Bucureşti prima dată.

„Dacă noi suntem acum în România e datorită lui sau din cauza lui, deocamdată pentru că este atât de bine, eu zic că datorită lui pentru că el a decis asta”, a arătat Monica.

Makcim Fernandez Samodaiev a ales să trăiască cu familia în România, el fiind de origine ruso-cubaneză, după ce a concertat pe scene din Belgia, Olanda, Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Suedia, Germania, Spania şi China.

„În Mexic noi aveam o poziţie socială foarte bună, Monica preda la Conservator, eu eram la Universitate. Preocuparea a fost legată de copii. Atunci fetele aveau 4 – 5 ani şi ne puneam problema educaţiei şi văzând cum se dezvoltă societatea din Mexic. Eu m-am născut în Rusia, am crescut în Cuba. (…) Eu m-am preocupat unde să crească copiii mei, să se simtă bine şi să îşi creeze o scară de valori la care se pot raporta şi pot decide în viaţă, pe urmă pot decide”, a declarat Makcim Fernandez Samodaiev.

Prima dată au venit în vizită în România, în 2005. Iniţial Monica s-a împotrivit să revină în ţară definitiv, dar soţul ei a convins-o că cea mai bună alegere este România.

„Mi-am dat seama că binele este aici, nu este nicăieri în exterior şi tot căutăm, credem că e altundeva mai bine, dar când ajungi să simţi că e în interior, apoi te apuci de lucru. (…) Ce mi se pare extraordinar şi învăţ în continuare de la el (Makcim – n.r.), nu s-a oprit niciodată învăţătura mea şi tot timpul mă surprinde, este autenticitatea, este altă mentalitate. (…) Am o admiraţie pentru el, pentru că m-a ajutat să cresc ca om, pur şi simplu. Eu am crescut alături de el, în sensul în care am putut să mă dezvolt poate mult mai mult. Cred că ne-am dat reciproc această şansă. (…) El e călător prin felul lui de a fi, dar, până la urmă, oriunde stă, el absoarbe contextul şi se acomodează în contextul respectiv, făcând efortul să înţeleagă ce se întâmplă în jurul lui şi el poate să ofere cu inima deschisă, fără prejudecăţi. Noi, care suntem de aici, suntem mai predispuşi prejudecăţilor, el, nu”, a mărturisit Monica Florescu.

Deşi Monica este născută în Bucureşti, Makcim Fernandez Samodaiev a ales ca familia lor să locuiască în Sibiu, un oraş care este pentru el „a doua dragoste”.

„Sibiul a fost a doua dragoste. Noi veneam o dată, de două ori pe an ca să cântăm ca solişti. (…) Era în 15 ianuarie 2015 şi îmi amintesc că ne plimbam într-o seară, după o repetiţie, prin Piaţa Mare, şi în gangul acesta care dă spre Arhive am spus: ‘Monica, să ştii că oraşul acesta e bun pentru familia noastră. Aici cred că putem sta’. Şi a doua zi am venit la domnul Ioan Bojin, la fostul manager al Filarmonicii din Sibiu, şi i-am spus”, şi-a amintit Makcim Fernandez Samodaiev.

Monica şi-a surprins părinţii când i-a anunţat că se va muta la Sibiu, asta în condiţiile în care tatăl ei absolvise Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” la Sibiu, după care s-a mutat la Bucureşti. Acum, pianista, care a cântat în multe ţări, spune că s-a identificat cu acest oraş.

„Noi chiar ne simţim bine aici, ne identificăm cu locul, cu oamenii. (…) Legat de Sibiu, undeva este şi copilăria mea aici, bunicul meu a trăit aici şi veneam vara la el. (…) Când i-am spus tatălui meu că mă mut la Sibiu, că ne-am angajat la Filarmonica din Sibiu şi că noi considerăm că este bine pentru familia noastră, tata mi-a spus: ‘nu te cred'”, a povestit Monica Florescu.

Dragostea acestei familii de muzicieni pentru Sibiu se traduce prin evenimente create de ei, chiar şi în pandemie, încă din 2020, pentru public. Astfel, aproape în fiecare lună, familia de muzicieni Florescu – Fernandez a reuşit să ofere spectatorilor, aproape lunar, câte un concert, în cadrul unei stagiuni unice, gândite separat de Filarmonică. La Sibiu există o stagiune Camerală „Florescu-Fernandez & Friends”, cu transmisii online în perioada pandemiei. Mai mult, a existat şi un concert cu un public inedit, nu doar melomanii care s-au bucurat online, ci şi ursuleţi aşezaţi alături de artişti.

Pandemia de COVID-19 a întărit dragostea celor doi muzicieni, nu le-a slăbit legătura sufletească.

„Am avut timp pentru noi şi am studiat, am fost cu copiii, ne-am dedicat unul altuia. A fost un moment formidabil cu concertele acestea, care au fost o provocare nu doar din punct de vedere tehnic şi al efortului fizic, ci şi al descoperirii umane. Concertele din starea de urgenţă au fost gratuite din partea noastră”, a subliniat violoncelistul.

COVID-19 a încercat însă altfel familia lor. Tatăl Monicăi a decedat după ce a fost infectat cu noul coronavirus, iar următorul concert, programat să aibă loc duminică, 28 februarie, de la ora 17,00, în Sala Oglinzilor în Forumul German din Sibiu, îi este dedicat lui.

„Despărţire este un concert-panaceu şi un omagiu sonor oferit tuturor celor care au simţit durerea ce însoţeşte pierderea unui om drag”, este prezentarea concertului de duminică.

Despărţirea de tatăl răpus de COVID-19 înseamnă pentru Monica „cea mai mare pierde din viaţă, de până acum”.

„Dacă eu sunt muzician este datorită tatălui meu, care nu a făcut din muzică o carieră, a studiat muzica, dar a ales o altă carieră şi a rămas cu dorinţa ca eu şi nepoţii să continue lucrul acesta şi a fost fericit că am găsit un partener cu care am reuşit să fac muzică, a fost cea mai mare satisfacţie a vieţii lui şi, de aceea, el ne-a susţinut foarte mult. Concertul acesta este un omagiu adresat lui”, a arătat Monica.

Pianista Monica Florescu şi violoncelistul Makcim Fernandez Samodaiev sunt doi muzicieni care au ales să iubească această comunitate din Sibiu şi să i se ofere ei. Cu căldură şi multă dragoste, Monica şi Makcim sunt un exemplu că iubirea nu are graniţe.

Întrebaţi dacă există o definiţie a iubirii, Makcim a spus că el niciodată nu şi-a pus problema să o definească, în timp ce Monica este ferm convinsă că, „dacă defineşti iubirea, până la urmă îngrădeşti, pentru că în fiecare zi poţi să descoperi ceva ce nici nu ţi-a trecut prin minte cu câteva clipe înainte”.

Fie că este Valentine’s Day sau Dragobete, iubirea celor doi muzicieni este altfel şi tot mai puternică în fiecare zi în care ei aleg să sărbătorească dragostea de viaţă, de frumos şi mai ales de muzică.