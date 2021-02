DSP Sibiu: „Spitalele sunt pregătite pentru un posibil val trei”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, colonelul Daniel Chelcea, spune că autorităţile şi spitalele sunt pregătite pentru un posibil val trei al pandemiei de COVID-19 în judeţ, scrie AGERPRES.

„Având în vedere faptul că pandemia de COVID-19 este gestionată de circa un an la nivel naţional, timp în care pe plan local au fost stabilite strategii sanitare care să funcţioneze, considerăm că suntem pregătiţi pentru înfruntarea unui posibil val 3 de COVID-19 în judeţul nostru. Pe de altă parte, facem un apel către populaţia judeţului Sibiu, pentru respectarea măsurilor de protecţie împotriva îmbolnăvirilor. Aplicarea cu rigurozitate a măsurilor de prevenţie ne vor ajuta să amânăm sau chiar să evităm un nou val de infectări în masă”, a declarat directorul DSP Sibiu, miercuri, pentru AGERPRES.

Planul pregătit de directorii de spitale

Directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, Călin Cipăian, a precizat pentru AGERPRES, că deja directorii spitalelor publice din judeţ au convenit asupra unui plan în cazul în care valul trei al pandemiei de COVID-19 va lovi judeţul. Astfel, celelalte spitale din municipiul Sibiu şi din judeţ s-au angajat că vor prelua din cazuri prompt, pentru a da posibilitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu să preia atât pacienţii cu COVID-19, dar mai ales pe cei cu alte afecţiuni care au nevoie urgentă de internare.

„Cea mai bună veste este că ne-am întâlnit la Consiliul Judeţean şi am căzut de acord toţi că trebuie să se facă eforturi ca Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă să iasă, să-şi reducă numărul de paturi COVID, cu ajutorul celorlalte spitale, care au fost de acord. Am stabilit un mecanism prin care pacienţii vor fi consultaţi, triaţi şi distribuiţi cu ajutorul Serviciului Judeţean de Ambulanţă, către toate spitalele, în aşa fel încât să evităm problema de la valul doi, adică aici (la Spitalul Judeţean n.r.) s-a umplut prima dată şi după aceea, când a dat totul pe dinafară, au preluat. Deci, să încercăm să ne umplem egal, stabilind un mecanism de alarmă la 75 % grad de ocupare şi atunci, din nou, revenim la toate paturile roşii aici, pentru că în 24 de ore putem reveni la capacitatea maximă. Deci, asta e partea cea mai importantă. Şi a doua veste cea mai bună este că şi domnul ministru Vlad Voiculescu, la o conferinţă (…) exact această temă a discutat-o, pentru că în toată ţara există această presiune pentru paturile verzi, pentru rezolvarea patologiei verzi şi cred că vom reuşi să facem ceea ce trebuia făcut şi este varianta cea mai bună. Şi în Vest nu mai există spitale COVID şi NON-COVID. Fiecare spital are un sector verde şi un sector roşu”, a explicat directorul medical al SCJU Sibiu.

În 2020, la începutul pandemiei, aproape toţi adulţii cu COVID-19 au fost preluaţi şi trataţi doar în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu. În urma mai multor articole apărute în presă, secţiile de ATI de la Spitalul Municipal Mediaş şi de la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar din Sibiu au preluat pacienţii în stare gravă, de la ATI.

Acum, autorităţile au stabilit să evite o posibilă aglomerare doar cu pacienţi cu COVID-19 a Spitalului Judeţean de Urgenţă, pentru a da posibilitatea ca şi ceilalţi bolnavi cu alte afecţiuni să aibă acces la spitalizare în acest spital.

De precizat că municipiul Sibiu este printre puţinele din România în care nu există un spital municipal. Spitalul Judeţean de la Sibiu preia pacienţi din tot judeţul, dar şi din judeţele din apropiere: Vâlcea, Alba şi Hunedoara.

