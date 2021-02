VIDEO – Patru liceeni din Sibiu proiectează un minisatelit – Adolescenții sunt pasionați de robotică

⇓ Ascultă știrea ⇓

Patru adolescenți din Sibiu ne arată că pasiunea pentru robotică nu are limite. Dacă pentru majoritatea elevilor pandemia a însemnat doar obstacole, pentru cei patru sibieni acesta a fost un avantaj, pentru că le-a oferit timpul necesar pentru a-şi urma pasiunea.

Liceeni proiectează un minisatelit pe care vor să-l prezinte la CAN SAT 2021, o competiţie organizată de Agenţia Spaţială Europeană, anunță observator.tv. În cei patru ani de liceu tinerii au câştigat numeroase premii şi medalii la concursurile de robotică.

”Construim un minisatelit care urmează să fie lansat dintr-o rachetă de la o altitudine de un kilometru, care apoi va trebui să culeagă anumite date”, spune Alexandru Radac.

Şi nu este singurul proiect în care sunt implicaţi liceenii noştri. În paralel lucrează la un robot cu care vor participa la o competiţie internaţională de tehnică şi inovaţie din Japonia.

”E un robot pe care l-a facut pe doua roti. Și, de asemenea, el trebuie să aibă un brat care sa poată prinde anumite obiecte, să le poată ridica”, declară și Codrin Munteanu.

”Eu am proiectat toată partea de electronică. Am ales să o facem noi, chiar daca puteam să cumparam ceva gata făcut”, explică Daniel Marpozan.

Pandemia i-a ajutat

Într-o perioadă plină de restricţii, tinerii reuşesc să-şi urmeze visul şi să demonstreze că pasiunea pentru robotică nu are limite.

”Din păcate, începutul pandemiei ne-a afectat destul de mult, deoarece o mare parte dintre concursuri s-au amanat sau chiar s-au anulat. Dar am reusit să lucram”, mai spune Alexandru.

În cei patru ani de liceu tinerii au câştigat numeroase premii şi medalii la concursurile de robotică. În 2019 au câştigat medalia de aur la Olimpiada Geniilor din Statele Unite ale Americii. Elevii au şi un un site destinat companiilor internaţionale din domeniul IT. De altfel, mai mulţi sponsori şi-au arătat diponibilitatea sa-i sprijine la concursurile internaţionale.

