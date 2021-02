Primarul din Gura Râului, după vizita fără mască la o femeie de 101 ani – ”Ea ne-a spus să dăm masca jos”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Gheorghe Călin, primarul din Gura Râului, a făcut vâlvă după ce a postat pe pagina sa de Facebook fotografii în care apărea fără mască. Problema a fost că acestea au fost făcute în casa unei femei de 101 ani, la aniversarea acesteia. Primarul însă spune că Lelea Oană i-a cerut să dea masca jos.

VEZI AICI VIDEO ȘI FOTOGARFII DE LA VIZITA PRIMARULUI

Femeia a împlinit 101 ani, fiind cea mai vârstnică locuitoare din Gura Râului. Ca în fiecare an, primarul a mers în vizită la ea. De această dată însă, din cauza pandemiei, ar fi trebuit respectate măsurile de prevenție. Primarul, viceprimarul și soțiile acestora însă au stat la povești cu femeia de 101 ani fără a purta masca de protecție. ”Am avut și o poză cu masca, când i-am dus tortul. Dar femeia ne-a spus să dăm ”astea” jos, că ea nu a trăit cu așa ceva. am stat un sfert de oră cu masca, și după ce ne-a zis să o dăm jos, am dat-o. La început cu măștile nici nu a știut cine suntem”, explică primarul.

VEZI AICI Primarul din Săliște a vizitat și el o femeie de 100 de ani fără a purta masca de protecție

Înaintea sa, femeia a fost vizitată de câțiva elevi ai școlii din Gura râului care i-au cântat ”La mulți ani!”. Nici aceștia și nici profesorul care i-a însoțit nu au purtat masca de protecția și toți au stat într-o singură cameră.