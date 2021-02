UPDATE Un biciclist s-a izbit de un stâlp pe Ștefan cel Mare și a murit

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un biciclist a suferit un stop cardio-respirator după ce s-ar fi izbit cu bicicleta de un stâlp la intersecția dintre strada Negoiu cu Ștefan cel Mare. A fost dus la spital în stare de inconștiență.

UPDATE

Din păcate, biciclistul a murit la spital. DETALII AICI.

Știrea inițială

Biciclistul, în vârstă de 54 de ani, ar fi lovit un stâlp. „Mun. Sibiu, intersectie Negoiu cu Stefan cel Mare, un biciclist, barbat in varsta de 54 de ani, ar fi lovit un stalp. Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produs acest autoaccident”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Bărbatul a fost transportat la spital inconstient.

„Echipajul SAJ ajuns la fața locului a gasit barbatul in Stop Cardio Respirator. Au început resuscitarea si continuînd au plecat spre UPU. Din pacate diagnosticul este rezervat”, spune Genu Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.