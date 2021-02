AUR Sibiu nu a primit sediu de partid – Trebuie să stea la coadă

⇓ Ascultă știrea ⇓

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Sibiu, a solicitat Primăriei un sediu de partid, conform legii care dă dreptul la acest lucru partidelor parlamentare. În ședința de joi consilierii ar fi urmat să voteze o hotărâre prin care celor de la AUR li se repartizează un spațiu de pe strada Fabricii nr 2, bl 9, fostul sediu parlamentar al lui Mircea Cazan. doar că, înainte de aprobarea ordinii de zi, proiectul a fost scos de pe listă. motivul? Propunerea a primit aviz negativ în comisie.

Proiectul de hotărâre care ar fi urmat să fie votat de consilierii locali prevedea închirierea acestui spațiu pe o perioadă de 5 ani către AUR Sibiu. Spațiul de pe strada Fabricii era disponibil, deoarece contractul cu fostul chiriaș a ajuns la termen.

Dar, în urma discuțiilor din comisie proiectul a primit aviz negativ, astfel că a fost scos de pe ordinea de zi. Ionuț Ghișe, consilier local din partea USR, este cel de la care a plecat ”problema”, dar spune el, fără intenție. ”În comisie am discutat despre acest proiect. Am aflat că sunt cereri mai vechi de la alte partide, cum e Partidul Verde sau PLUS, din 2018, 2019, care nu au fost soluționate pozitiv, pentru că nu sunt spații. Eu am cerut și o listă de la URBANA, să identificăm spațiile ce pot fi oferite partidelor, conform legii. Și pentru că știam că sunt aceste cereri depuse înainte, am spus că este corect să fie luate în ordine cronologică, în ordinea în care au fost depuse. Și să încercăm să oferim tuturor spații, indiferent de ce partid e vorba. Ridicând această problemă, doamna Bokor a spus da, mai e nevoie de clarificări, propun aviz negativ. Colegii mei au ridicat mâna, iar eu, la fel, pe moment fără să îmi dau seama că de fapt nu este vorba despre problema ridicată de mine”, spune Ionuț Ghișe.

Consilierul local de la USR spune încă o dată că acordarea spațiilor partidelor politice ar trebui făcută în ordinea depunerii cererilor, și că nu este corect ”să se sară rândul”. Proiectul de hotărâre va fi reanalizat și probabil introdus pe ordinea de zi a ședinței consiliului Local din martie.

Vot pentru Turcan

În ședința de joi consilierii locali au votat însă prelungirea contractului pentru sediul de parlamentar al Ralucăi Turcan de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 31. Cătălin Stanciu de la PSD a cerut ca, la fel ca proiectul de acordare a spațiului pentru AUR, să fie scos de pe ordinea de zi și acesta, pentru că, spunea el, merg pe același principiu. Propunerea nu a fost acceptată, pentru că, secretarul Primăriei Sibiu, a explicat faptul că în cazul spațiului pentru Raluca Turcan este vorba despre o prelungire a contractului și nu alocarea unui nou spațiu.