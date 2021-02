Cîmpean, despre noul spital – „Mizăm pe faptul că Guvernul va respecta protocolul și va asigura finanțarea”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Consiliul Județean (CJ) Sibiu a primit acordul de mediu pentru noul spital județean, astfel că acum urmează obținerea autorizației de construire. În acest sens, proiectul va fi depus la Primăria Municipiului Sibiu la începutul lunii martie. Finanțarea pentru construirea spitalului va fi asigurată de Guvernul României, în urma unui protocol semnat în vara anului trecut.

Proiectul noului spital județean de urgență Sibiu a mai trecut de o etapă importantă și anume obținerea acordului de mediu. Un aspect demn de evidențiat este faptul că în cadrul procedurii care stă la baza emiterii acordului de mediu nu a fost înregistrată nicio sesizare sau contestație referitoare la impactul asupra mediului pe care l-ar putea avea cea mai mare investiție a Consiliului Județean Sibiu.

Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului și măsurile pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative asupra mediului evidențiază faptul că:

proiectul propus se realizează conform celor mai bune practici în domeniul sanitar, dotările şi echipamentele prevăzute sunt de înaltă performanţă şi la standarde europene

proiectul propus nu are efecte semnificative asupra mediului şi a sănătăţii umane în context transfrontier

Astfel, impactul cumulat, respectiv amplasarea proiectului, mobilarea complementară a terenului, precum şi măsurile propuse prin proiectul tehnic şi soluţiile constructive, contribuie semnificativ la reducerea nivelului de zgomot la receptor şi menţinerea calităţii aerului în zonă.

În acest context, la începutul lunii martie, Consiliul Județean Sibiu va depune proiectul la Primăria Municipiului Sibiu în vederea obținerii autorizației de construire.

Guvernul vine cu finanțarea

Cât despre finanțare, Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu, spune că, în urma unui protocol semnat în iunie 2020, aceasta va fi asigurată de Guvernul României.

„Suntem atât de avansați cu acest proiect pentru că pe tot parcursul lui am fost într-o continuă accelerare. Am găsit soluții pentru a arde etape astfel încât să fim la acest punct. În ceea ce privește finanțarea, dacă Guvernul actual respectă ceea ce și-a asumat în iunie 2020, acel proiect pe care CJ Sibiu îl are cu Guvernul României, căci nu contează de cine e condus Guvernul (…) Guvernul a găsit finanțare pentru spitalul nou, astfel încât să nu fie nevoie de împrumut făcut de CJ. Mizăm pe faptul că Guvernul va respecta acest protocol și va asigura finanțare pentru noul spital. Mi s-ar părea iresponsabil să nu se întâmple acest lucru. (…) Protocolul cu primăria Sibiu este încheiat, în acest spital vor intra secții de adulți și secții de copii. Nu este vorba despre o cofinanțare la acest moment pentru că mizăm pe faptul că finanțarea se face conform protocolului cu Guvernul. Fiindcă sunt obligații asumate de o instituie a statului care trebuie duse mai departe, nu e necesară o reactualizare a protocolului”, a precizat Daniela Cîmpean, joi, în cadrul unei conferințe de presă.