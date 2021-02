Ghid de răsfăț și cadouri pentru a sărbători Luna Femeii

⇓ Ascultă știrea ⇓

Martie este luna în care sărbătorim femeile care ne inspiră și ne fascinează prin frumusețea și inteligența lor, indiferent de vârstă. Care este secretul acestora? Ele investesc în îngrijirea corpului și a pielii din timp, pentru a pune bazele frumuseții de mai târziu. Mai ales în condiții de stres, cum au fost ultimele luni, cu muncă de acasă, ritm alert, împărțirea între rolul de mamă, soție și angajat, este important să oferi atenție specială îngrijirii pielii, ajutând-o atât din interior, cu un stil de viață echilibrat și sport, cât și din exterior, cu cremele și tratamente potrivite și un machiaj care să te binedispună.

Am pregătit un ghid de cumpărături pentru Luna Femeii din magazinele și saloanele din Promenada Sibiu care te vor ajuta fie să pregătești cadouri pentru femeile din viața ta, fie să te răsfeți făcându-ți singură un cadou.

Până la final de februarie, la Apollo Beauty Salon din Promenada Sibiu te poți bucura de Happy Hour, 30 % reducere, de luni până joi între orele 10.00 – 15.00. Aici te poți răsfăța cu alegerea unei noi coafuri sau a unei noi culori pentru părul tău, poți să încerci o manichiură nouă, te poți bucura de un machiaj profesionist, iar esteticienele salonului sunt pregătite cu programe cosmetice de reîntinerire pentru față și corp. Apollo Beauty Salon se mândrește cu o echipă de specialiști și o gamă de produse excelente asigurate de partenerii lor – L’Oréal Professionnel, Beauty One, Topline. Tot în Promenada Sibiu, la centrul No+vello , ai Oferta Lunii Februarie: 25% discount la doua tratamente de același fel. Centrul de înfrumusețare este specializat în epilare definitivă și terapii faciale (riduri, linii de expresie, pete solare şi de bătrânețe, acnee) care utilizează lumina intens pulsată (IPL).

Odată ce pielea și corpul s-au bucurat de un tratament profesional, acestea nu trebuie neglijate ci ajutate cu un ritual zilnic de îngrijire a pielii potrivit și de produse de înfrumusețare cu ingrediente de calitate.

La Douglas , îți poți face un cadou de Mărțișor, căci până pe 1 martie continuă reducerile masive la seturile de machiaj, îngrijire și parfumerie. Pune-te pe primul plan în această ultimă săptămână de februarie și răsfață-te cu produsele de machiaj și îngrijire preferate de la Douglas Collection ! Ei ți-au pregătit 25% reducere la achiziții Douglas Collection de minim 129 lei. Din seria noutăți, nu rata să încerci și cel mai nou ruj couture de la DIOR, DIORROUJE, al cărui ambasador este Natalie Portman, sau parfumurile Scandal pentru Ea și El de la Jean Paul Gaultier.

Continuăm seria noutăților la Douglas cu o călătorie olfactivă în sudul Franței, de unde sosește Panier des Sens – brandul vegan de îngrijire cu ingrediente de origine naturală. Te invităm să descoperi aromele florale și texturile bogate ce aduc mai devreme primăvara pe pielea și în casele noastre. În aproprierea unui nou anotimp nu uita să acorzi o atenție suplimentară pielii tale cu o rutină de îngrijire potrivită. Fie că alegi produse antirid sau de hidratare, obiectivul produselor Lancome este să ne simțim bine în pielea noastră. Care va fi tratamentul tău preferat pentru primăvară? Noi am pus ochii pe RENERGIE Multi-lift Ultra pentru ochi și setul de îngrijire Advanced Génifique Skin Care Gift Set.

Sephora a pregătit de Ziua Femeii o campanie specială dedicată relației unice dintre fiice și mame – Spune-i totul prin flori! – iar în centrul atenției sunt parfumurile de la Sephora. Cauți un cadou inspirat pentru femeile din viața ta, dar nu știi ce și-ar dori? Surprinde-le cu un parfum strălucitor precum The Scent Pure Accord For Her by Hugo Boss, o compoziție florală cu note de bergamota, Osmanthus și musc pe care îl găsești la Sephora.

De la MAC Cosmetics , ne încântă foarte mult lansarea colecției de machiaj Harris Reed. Designer-ul vestimentar Harris Reed te invită să îţi exprimi individualitatea printr-o colecţie în ediţie limitată, inspirată de romantismul glam-rock. Adoptă abordarea asumată a lui Harris Reed asupra frumuseţii cu o colecţie de rozuri delicate de inspiraţie Victoriană şi nuanţe metalice glam-rock pentru ochi, buze şi faţă, care au fost create pentru a desena în afara liniilor de contur. Fiecare produs vine într-un ambalaj special, de inspiraţie Renascentistă.

NYX Professional Makeup a readus luna aceasta în magazine rujul lichid SHINE LOUD. Aplicatorul rujului Shine Loud va permite să desenați un contur perfect pentru cele mai frumoase buze de fiecare data! Puteți alege dacă vreți sau nu să aplicați top coat-ul lucios sau să lăsați doar baza mată.

La Yves Rocher , printre noutățile lunii se numără concentratul bifazic reparator de noapte și serul corector Anti-Age Global și apa de parfum Voile d’Ocre. Acest parfum a fost îmbuteliat în fabrica din Bretania, Franța și conține 93% ingrediente de origine naturală.

La Gerovital beneficiezi de o reducere de până la 25% la produsele Gerovital H3 Evolution & Perfect Look pentru un ritual complet de îngrijire avansată. Produsele conțin acid hialuronic și superenzima antirid care contribuie la creșterea nivelului de hidratare a pielii cu până la 67%.

Sabon te ajută să îi oferi mamei sau oricărei femei speciale din viața ta produse de îngrijire premium într-o cutie elegantă, împachetată cu gust cum este cutia de cadou Inter-Festive Roses ce include uleiul de duș Rose Tea, Green Rose și White Rose sau exfoliat, lapte de corp și ulei de duș.

Așadar, profită de venirea primăverii, oferă-ți un moment de respiro și gândește-te ce lipsește din trusa ta de îngrijire sau cum poți îmbunătăți programul tău de skincare. De asemenea, nu rata ocazia de a sărbători o femeie specială din viața ta și pregătește-i un cadou care să o binedispună – un parfum nou sau un voucher la salon poate fi o surpriză foarte plăcută.

Măsuri sporite de protecție în mall pentru #shoppingînsiguranță

Promenada Sibiu a implementat toate măsurile necesare de prevenție, în linie cu recomandările autorităților, pentru ca vizitatorii să beneficieze de o experiență la cumpărături în siguranță în contextul crizei sanitare: a fost implementată obligativitatea purtării măștii de protecție de către clienți și angajați și controlul temperaturii la intrarea în centrul comercial, iar distanțarea socială de minimum 2 metri este asigurată prin instalarea benzilor de distanțare socială, pentru un shopping responsabil și în siguranță.

De asemenea, centrul garantează distanțarea prin asigurarea în medie a unui perimetru de 20 mp pentru o singură persoană, la nivel de centru comercial, mai ales pentru a evita crearea de aglomerări în zonele de trafic intens cum ar fi: lifturi, scări rulante, zonă food-court, cozi la bancomate, intrări în mall. Totodată, aerul din centrul comercial este filtrat o dată la trei ore, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor.

Promenada Sibiu: certificat internațional pentru măsurile de prevenție Covid-19

Promenada Sibiu a primit Certificatul de Conformitate COVID-19. Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții Safe Asset Group (SAG), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.