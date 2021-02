Inedit la Sibiu – Silvia făurește sculpturi deosebite în fimo ”Mi-am lăsat job-ul pentru pasiunea aceasta”

⇓ Ascultă știrea ⇓

O cafea sau un ceai sorbite din cana preferată pot face ziua mai bună. Gustul contează, dar și senzația pe care ți-o dă cana aceea…cana fără de care diminețile nu ar fi la fel. Așa că, dacă știți pe cineva dependent de asta, cu siguranță ați găsit cadoul perfect: o cană personalizată, cu figurine realizate din fimo. Silvia poate ”meșteri” orice: de la personaje, la jucării, la animăluțe…Și nu doar cănile pot fi înfrumusețate astfel, ci și tacâmurile pentru copii sau gâtul doamnelor, la care atârnă un colier din fimo.

A renunțat la job pentru fimo

Sivia Brus făurește figurine din fimo de ani buni. A început în 2014, după ce a primit cadou o pereche de cercei. ”Soțul mi-a făcut cadou acești cercei din fimo. Am fost curioasă să văd cum se fac, m-am uitat pe internet și mi-a plăcut. Am cumpărat și eu fimo și am început cu lucruri mai mici, tot cu cercei. Pentru că atunci era ceva nou, am primit comenzi din ce în ce mai multe. Succesul a fost atât de mare, că nu mai aveam timp pentru nimic. Am avut de ales între a rămâne la job-ul de assistent manager și a face doar cercei. Și am ales a doua variantă”, povestește Silvia.

Câțiva ani Silvia a făcut doar cercei și bijuterii, în general. Apoi, a trecut la tacâmuri pentru copii. ”Am început apoi să fac tacâmuri, boluri și farfurii. Am făcut cred toate personajele de desene animate sau orice altceva îi place copilului- de la Micky, la Minnie, la Minecraft, la elefanți, la rățuște….orice…mă bucur tare când părinții îmi spun că cei mici sunt încântați și mănâncă mai cu plăcere”, spune Silvia.

Cănile- punctul forte

În 2016 însă, Silvia a început să creeze figurine pentru căni. Și dacă până atunci succesul a fost mare, de atunci comenzile au început să curgă. Așa că, în marea majoritate, Silvia a personalizat căni. ”Cele mai căutate sunt figurinele care întruchipează o meserie. Clienții îmi dau o poză, iar eu realizez personajul după acea poză. Respect detalii ca păr, îmbrăcăminte, la care adaug detalii despre meseria celui care va folosi cana. Cele mai îndrăgite sunt cele pentru medici, profesori”, spune Silvia.

Un cadou perfect

O astfel de cană ar fi cadoul perfect, mai ales acum, în luna Mărțișorului. Și nu doar pentru doamne. Și un domn poate bea cafeaua dintr-o cană ce ”duce” pe ea o poza cu el, copilul sau familia.

Dar, și un tablou de familie sau unul pentru bebeluși ar da bine pe o etajeră. ”Am început să fac și tablouri. La fel, după poze de familie, respectând detaliile în linii mari. Sunt drăguțe și din ce în ce mai apreciate, la fel ca și tablourile pentru bebeluși, pentru a marca data de naștere, centimetri, kilogramele avute la naștere. Toate pot reprezenta un cadou fie pentru doamne, fie pentru domni”, spune Silvia. Iar doamnele se pot lăuda cu un colier din fimo marca Silvia.

Silvia este extrem de ocupată, pentru că, foarte multă lume își dorește o minunăție de cană. Așa că dacă aveți o dată fixă la care să oferiți un astfel de cadou, luați legătura cu ea din timp. O comandă poate fi livrată între trei și cinci zile. Pe Silvia o puteți găsi pe pagina de Facebook Fimoland.