50 imagini cu semineu si TV: inspiratie pentru livingul tau de la PEFOC!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Daca iti doresti sa te bucuri de toate avantajele unei seri cozy si cu cele mai bune filme ruland pe ecran, atunci semineu cu televizor este cu siguranta solutia ideala care iti va satisface toate asteptarile.

Confortul, esteticul si atmosfera sunt niste elemente cheie atunci cand vorbim de zona in care ne intampinam musafirii sau ne relaxam cu o carte buna pe timpul zilei.

Asadar, ideea de televizor asupra semineului a devenit tot mai atractiva pentru public, fiind printre cele mai actuale trenduri in materie de design interior, conferind livingului un aer elegant dar in acelasi timp un plus de confort si relaxare!

In continuare, iti vom prezenta cateva dintre avantajele pozitionarii TV-ului deasupra semineului:

Camera in care sunt amplasate va capata din start un aer foarte intim si placut, oferind atmosfera perfecta pentru o seara de film, cu sunetul lemnelor arzand pe fundal!

Amplasarea TV-ului pe perete sau impreuna cu semineul va determina in mod automat un plus de spatiu si va oferi un aer mult mai aerisit incaperii.

Semineul si TV-ul vor deveni principalul punct de atractie la intrarea in incapere!

Va vom prezenta 2 categorii de design-uri ce includ TV-ul si semineul:

Semineu amplasat pe acelasi perete cu TV-ul sau incorporat in constructia acestuia

Semineu cu TV deasupra acestuia

Prin urmare, va punem la dispozitie o galerie de imagini cu seminee lemne cu TV si o gama de design-uri interioare surprinzatoare:

1.Semineu amplasat pe acelasi perete cu TV sau in aceeasi constructie:

Printre cele mai des regasite amenajari interioare, se regaseste cea a amplasarii unui televizor in apropierea semineului, proaspat construit. Ideea este una practica si estetica, indiferent daca vorbim de un semineu pe lemne sau de unul pe gaz. Priveste urmatoarele imagini si convinge-te!

2. Seminee cu TV deasupra:

Daca ideea amplasarii unui televizor deasupra semineului (cu suport semineu) pare putin riscanta, noi te asiguram ca nu este deloc asa, atata timp cat in constructia semineului se folosesc materiale de calitate, specifice unor astfel de seminee si termorezistente!

3.Seminee pe lemne cu deschidere si TV deasupra:

Cei care prefera lucrurile old-school si apreciaza valoarea data de trecerea timpului, pot opta pentru semineul clasic cu focar deschis. Astfel, vei avea parte de o experienta dubla – atat atmosfera oferita de incinta deschisa a semineului, cat si spectacolul de pe ecran! E ca si cum ai avea un gratar profesional pe terasa si ai avea si un aprinzator carbuni gratar!

4.Seminee cu TV decorative:

Pentru cei interesati strict de aspectul si atmosfera pe care un semineu o creeaza intr-o incapere, ci nu pentru functia termica, atunci exista o multime de alternative ideale! Genul acesta de seminee pot fi pozitionate atat in case cat si in apartamente deoarece sunt usor de montat si intretinut! Descoperiti frumusetea unui duo perfect pentru livingul vostru care va schimba complet “vibe-ul”, oferindu-va un plus de confort si eleganta si aschii pentru afumat ochii oricarui musafir!

Daca ai fost impresionat de modelele de seminee (pe lemne, pe gaz, deschise sau decorative) si doresti sa faci o schimbare in spatiul in care petreci clipe de neuitat alaturi de cei dragi, pe site-ul pefoc.ro poti gasi mai multe informatii despre produsele tale preferate!