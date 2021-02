Cinemateca Astra Film revine în luna martie cu o serie de filme care celebrează femeile regizor

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cinemateca Astra Film își redeschide porțile pentru public și revine în luna martie cu filme care celebrează femeile regizor.

Seria “Filmul documentar la genul feminin” le oferă iubitorilor de film documetar, în perioada 4 – 25 martie, filmele Josefin și Florin (Ellen Fiske, Joanna Karlberg, Suedia, 2019), Școala seducției / School of seduction (Alina Rudnitskaya, Danemarca, 2019), Hai să vorbim despre adulter / Talking about adultery (Bára Jíchová Tyson, SUA, Cehia, 2019), Autoportret / Self portrait (Margreth Olin, Norvegia, 2020), Una primavera (Valentina Primavera, Italy, 2019). Producțiile abordează teme actuale precum anorexia, violența domestică, adulterul, relația de cuplu și tot ceea ce înseamnă dragostea. Proiecțiile Cinematecii Astra Film vor avea loc la sediul Astra Film din Sibiu, Piața Mică, nr. 11.

Cinemateca Astra Film este un program Astra Film de succes, inițiat în cadrul evenimentului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007. Este un proiect unic în România, care dezvăluie publicului secvențe din realitatea brută, nealterată a vieții.

“Ne bucurăm că putem să primim din nou publicul în sala de cinema, pentru prima oară de la debutul pandemiei. Am ales să proiectăm filme regizate de femei, ceea ce înseamnă atât un omagiu cât și încrederea că viețile noastre vor reveni curând la normalitate”, a declarat Dumitru Budrala, directorul Astra Film.

Proiecțiile Cinematecii Astra Film vor avea loc la sediul Astra Film din Sibiu, Piața Mică, nr. 11, locul în care se pun în vânzare biletele, cu 30 de minute înaintea fiecărei proiecții. Prețul unui bilet este de 10 lei (adulți) și 5 lei (elevi / studenți / pensionari). Accesul se face doar pe bază de rezervare la 0751 166 516 / 0269 202 418 sau completând Formularul online. Desfășurarea evenimentului, în perioada 4 – 25 martie, implică respectarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

Programul Cinematecii Astra Film în luna martie 2021

Joi, 4 martie, 19:00 • Josefin și Florin, Ellen Fiske, Joanna Karlberg • Suedia • 2019 • 77′

Sinopsis. O poveste de dragoste emoționantă și neobișnuită, care sfidează barierele de limbă, vârstă, statut și judecățile de valoare ale societății. Filmul spune povestea reală a Josefinei (38 de ani), o femeie din Suedia, care își crește singură doi copii, și a lui Florin (22 de ani), un tânăr de etnie romă din România, venit la muncă în Suedia, dar care ajunge să cerșească.Este posibilă o relație între doi oameni atât de diferiți?

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LiZNswpKhRw

Luni, 8 martie, 19:00 • Școala seducției / School of Seduction, Alina Rudnitskaya • Danemarca • 2019 • 98′

Sinopsis. Cum se seduce un bărbat? Ce își dorește un bărbat de la o femeie? Care sunt secretele feminității și cum poți folosi feminitatea pentru a-l cuceri pe cel iubit? Acestea sunt întrebările și dorințele cu care femeile intră la cursurile unei Școli de seducție din Rusia. Alina R. ne prezintă îndeaproape viața a 3 femei care urmează cursurile acestei școli și felul în care aceste dorințe se îndeplinesc odată cu trecerea timpului. Deși trăiesc într-o societate patriarhală, unde rolul femeii este foarte bine delimitat, ele visează și speră la o viață independentă, în care iau singure decizii și se pot susține financiar fără ajutorul unui soț.

Trailer: https://www.y----escape_sem_autolink_uri:c142cf679f25799a06993a18bc170ef8----

Joi, 11 martie, 19:00 • Hai să vorbim despre adulter / Talking about adultery, Bára Jíchová Tyson • SUA, Cehia • 2019 • 72

Sinopsis. Care sunt motivele pentru care oamenii comit adulter? Este monogamia posibilă în societatea în care trăim? Și dacă da, cum arată o căsnicie de lungă durată? Este aceasta o căsnicie fericită? Acestea sunt câteva întrebări în jurul cărora regizoarea face o călătorie inițiatică, dezvăluind realitatea adulterului dincolo de șabloanele cunoscute. Autenticitatea este dată atât de experiența personală a regizoarei cât și de mărturiile persoanelor intervievate.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gzBVf49ye5o

Joi, 18 martie, 19:00 • Autoportret / Self portrait, Margreth Olin • Norvegia • 2020 • 80’

Sinopsis. Margreth refuză să crească, vrea să rămână copil. Lipsa mâncării îi încetinește procesul de creștere, sau chiar i-l stopează. Așa începe un experiment pe viu, la vârsta de 10 ani. O minune din punct de vedere medical. Povestea unei artiste recunoscute pe plan mondial, care își sfidează propriile limite, reușind prin arta și viața ei, să schimbe percepții și judecăți de valoare.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=sqWRHtMfij8

Joi, 25 martie, 19:00, Una primavera, Valentina Primavera• Italy • 2019 • 80’

Sinopsis. O viață trăită sub teroare, într-o familie care închide ochii la suferința ei. O femeie care, la 60 de ani, are puterea și curajul să-și părăsească soțul și casa în care a locuit o viață. Este posibilă o schimbare a mentalității după atâta vreme? Este cu putință să alegi o nouă viață chiar și la 60 de ani? Ce rol are familia într-o astfel de alegere?

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xGDDJqShWjc