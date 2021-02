Piedicile mocăniței – Terenurile de sub linii nu pot ajunge în proprietatea CJ Sibiu

Piedicile se țin lanț la mocănița de pe Valea Hârtibaciului. Pentru cei doar câțiva kilometri de șină pe care să poată merge mocănița, cei care se ocupă de întreținerea ei depun eforturi uriașe. Consiliul Județean Sibiu a început demersurile încă de acum patru ani pentru a reuși să dezvolte proiectul cu fonduri europene, însă pentru ca acest lucru să fie posibil, este nevoie ca terenurile de sub linii să ajungă fie în administrarea, fie în proprietatea CJ.

Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu, a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că, în ciuda demersurilor pe care Consiliul Județean le-a făcut în ultimii ani către companiile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, terenurile aflate sub șinele mocăniței nu pot ajunge în proprietatea sau administrarea județului.

„Am făcut demersuri către companiile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, iar concluzia a fost că acest transfer pe care Consiliul Județean și l-a dorit și l-a propus încă din urmă cu patru ani, pentru care a făcut demersuri în mod constant, nu se poate face până când Ministerul Transportului, care este proprietarul terenurilor de sub această șină, nu realizează o identificare a acestor terenuri. Orice transfer de proprietate se poate face prin acțiuni juridice valabile doar dacă acele terenuri au o identificare clară. La acest moment, terenurile de sub șinele de cale ferată îngustă nu au o identificare de carte funciară și topografică și, prin urmare, nu se poate face niciun transfer nici în administrare, nici în proprietatea CJ Sibiu. Mingea este în curtea Ministerului Transporturilor, care trebuie să identifice bunurile avute în proprietate, ca mai departe să poată face un transfer, pe care am înțeles că și-l dorește către CJ Sibiu. Rămânem dornici să preluăm această linie de cale ferată și terenurile aferente. Suntem conștienți de importanța pentru turismul pe Valea Hârtibaciului, suntem conștienți că mai bine poate fi gestionată la nivel local”, a spus Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu.