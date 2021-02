VIDEO: Campionul Benny Adegbuyi la Sibiu – „Am avut COVID, am stat și cu oxigen câteva zile”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Luptătorul Benny Adegbuyi, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi români pe întreg globul la ora actuală, a fost invitat, vineri, la emisiunea „Interviuri pe Față”. Campionul a vorbit, printre altele, despre cariera sa, despre meciul anului 2020, dar și despre perioada în care s-a îmbolnăvit cu coronavirus.

Benny Adegbuyi spune că a fost infectat cu noul coronavirus și nu a avut o formă a bolii foarte ușoară. A fost nevoit să poarte, preț de câteva zile, și o mască de oxigen.

„Eu am avut deja COVID-19, am avut o formă mai urâtă, m-am simțit foarte rău, am stat și cu oxigen câteva zile. Dar uite că a trecut și sunt bine. Nu m-aș vaccina acum, dar în cazul în care e nevoie, o voi face. Acum nu e nevoie, probabil că o să mă vaccinez, eu fiind sportiv de performanță. Noi călătorim foarte des, o să plecăm foarte mult în cantonamente, avem meciuri în Olanda sau în diferite alte țări, am avut multe evenimente și în America, și cu siguranță voi ajunge să mă vaccinez”, a povestit, pentru Ora de Sibiu, în cadrul emisiunii „Interviuri pe Față”, sportivul Benny Adegbuyi.

Luptătorul K-1 a reușit „să învingă” virusul, însă își dorește să își facă un set de analize, fiindcă se simte obosit.

„Am simțit anumite chestii, am zis că voi mai sta două săptămâni și îmi voi face niște raze la plămâni și niște investigații mai profunde, pentru că prima săptămână am avut impresia că obosesc foarte tare, urcam două etaje unde stau eu și suflam foarte greu și mi-am dat seama că e posibil ca antrenamentul să fie mult mai încetinit. Antrenorul meu, evident, mi-a făcut programul și de forță mai scurt tocmai din cauza post-covid-ului, să zic așa”, a mai spus Benny Adegbuyi.