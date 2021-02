FOTO: Accident într-o intersecție din Cartierul Arhitecților – Femeie rănită

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un accident rutier a avut loc, sâmbătă seara, în cartierul Arhitecților. O femeie a fost rănită.

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a petrecut pe strada Grigore Ionescu la intersecția cu strada Ioan Virgil Ispas. Un șofer nu a acordat prioritate.

„La data de 27.02.2021, in jurul orei 22:00, a avut loc un eveniment in următoarele împrejurări: un șofer in vârsta de 56 de ani, sibian, in timp ce conducea autoturismul pe strada Grigore Ionescu din orașul Cisnădie, din direcția Sibiu către Cisnădie, la intersecția cu str. Ioan Virgil Ispas a pătruns in intersecție fără să acorde prioritate de trecere autoturismului care circula regulamentar, condus de un sibian de 33 de ani, cu care a intrat in coliziune”, spune Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Ambii conducatori auto au fost testați alcooscopic. Niciunul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma accidentului o femeie în vârstă de 26 de ani, domiciliată în Sibiu, a fost ușor accidentată.