Probleme la drumul Păuca – Slimnic. Este cea mai mare investiție a județului Sibiu

Cel mai mare șantier al județului Sibiu, drumul dintre Păuca și Slimnic a fost închis și recepționat la finalul lunii trecute. Pentru că acolo s-au investit peste 100 de milioane de lei, lucrările ar trebui să fie ”țiplă”. Dar se pare că lucrurile nu stau așa, sau cel puțin asta susține un locuitor din Alămor, sat aflat pe traseul drumului. Omul spune că rigola pentru scurgerea apei pluviale a fost construit la aproape 9 centimetri deasupra șoselei, iar din acest motiv apa se adună la marginea acesteia.

”În partea asta de drum lucrările s-au terminat undeva în toamnă. De atunci am văzut că rigola pentru apa de ploaie a fost construită mai sus decât drumul. Din cauza asta normal că apa nu se scurge și se adună acolo, pe marginea șoselei. Mașinile care trec pe aici trec prin bălți, iar toată apa mi-o împroașcă pe casă, se vede și în poze. Am făcut o petiție online la Consiliul Județean, în toamnă, dar nu am primit vreun răspuns”, spune Ioan Solomon. În plus, omul spune că și canalul din fața casei nu este încadrat corespunzător. ”Și canalul, nu știu ce i-au făcut…au venit, l-au desfăcut, l-au betonat iarăși…nu se deschide…”.

Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu spune că situația va fi verificată în teren. ”În ceea ce privește petiția online, colegii mei au verificat, nu au găsit vreo reclamație semnată cu acest nume. În privința situației semnalate, am luat cu constructorul care va merge împreună cu dirigintele de șantier la Alămor și vor vedea ce s-a întâmplat acolo, iar dacă este vreo problemă, cu siguranță că se va remedia”

Drumul din Alămor este parte a celui mai lung drum reabilitat de consiliul Județean Sibiu- cel care leagă Păuca de Slimnic. Lucrările au fost recepționate la finalul lunii februarie. Lungimea drumului modernizat este de peste 33 kilometri, iar valoarea lucrărilor de execuție se ridică la 106.232.028,73 lei cu TVA, din care 88.913.948,89 lei au fost asigurați din fonduri guvernamentale atrase de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), iar restul a fost acoperit cu sume de la bugetul local al județul Sibiu.