Sibian țepuit pe OLX – În loc de un telefon a primit o bucată de fier

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un sibian care a vrut să facă un schimb de telefoane pe OLX a fost țepuit în mare fel. Trebuia să primească un smartphone însă când a deschis coletul a găsit înăuntru o bucată de fier.

Un tânăr din Sibiu a fost înșelat de un bărbat ce a folosit o carte de identitate reală, dar pierdută. Este vorba de un schimb de telefoane mobile și o sumă de bani ca diferență, scrie playtech.ro. Cei doi au luat legătura și au căzut de comun acord să facă schimb de telefoane. Tânărul trebuia să trimită un iPhone 11 Pro Max, iar țeparul un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G și suma de 350 de lei drept diferență. Două zile mai târziu, s-au înțeles să trimită coletele simultan.

”În data de 23.02.2021, în jurul orei 21:30, am luat legătura pe olx cu un anumit Vlad Opriș, așa se numea pe OLX. După care am vorbit telefonic și pe Whatsapp cu dânsul, am căzut de comun acord sa facem schimbul de telefoane. Eu să-i trimit prin Fan Courier un iPhone 11 Pro Max, iar dânsul să îmi trimită un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, și suma de 350 de lei ca diferență. Ne-am înțeles să trimitem coletele simultan, în data de 25.02.2021”, a declarat sibianul.

A primit o bucată de fier în colet

Păgubitul s-a prezentat la sediul unei firme de curierat din Sibiu unde a depus coletul în care se afla telefonul. A doua zi, țeparul l-a sunat spunându-i că a ridicat coletul. În aceeași zi a primit și sibianul coletul. Atunci când a urcat cu el în casă, a descoperit că în el se afla suma de 350 de lei și în loc de telefon, o bucată de fier.

„Când a ajuns curierul la mine acasă mi-a spus ca eu trebuie sa plătesc și că coletul nu este cu verificare, eu având încredere în acel individ pentru că vorbea cu mine cu multă clasa și multă politețe, îmi dădea de înțeles că muncește la o agenție imobiliară, după multe convorbiri telefonice și pe Whatsapp am avut încredere în el 100%. Când am luat coletul de la curier fără verificare și am urcat cu el în casă, când l-am desfăcut erau multe cartoane peste și la final am găsit fierul în loc de telefon și suma de 350 de lei. Individul de atunci nu a mai vorbit cu mine, doar îmi răspundea la telefon și nu spunea nimic”, a relatat Alex, persoana păgubită, potrivit playtech.ro.

A șasea victimă a țeparului

Se pare că țeparul folosea un buletin pierdut ce nu era a lui. Păgubitul a luat legătura cu persoana ce apărea în actul de identitate, spunând că el este a șasea victimă.

„Am luat legătura cu persona din buletin. Mi-a spus ca sunt a 6 victima care îl contactează. Mi-a spus ca pe el îl cheamă mereu poliția la post”, a mai spus Alex, persoana o păgubită de acum.

Sursa: playtech.ro