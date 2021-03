VIDEO În Cisnădie se fură ca-n codru – Inclusiv hainele întinse la uscat

Că hoții fură orice se cam știe- din magazine de haine, alimente, produse de igienă…cam orice le pică la mână. Dar, să furi hainele întinse la uscat, asta e o noutate. Și totuși se întâmplă- la Cisnădie. Un bărbat a rămas fără un tricou. Asta acum, pentru că în urmă cu câteva luni familia care și-a întins hainele la uscat nu a mai găsit o pereche de blugi.

O familie care locuiește în Cisnădie a întins câteva haine la uscat. Pentru că nu au loc în casă, hainele au fost întinse pe niște sârme aranjate la geamul locuinței. Dar, când să le adune, surpriză…lipsea un tricou. S-au uitat pe camera de supraveghere și au văzut cum o femeie îl furase. Dar, mai întâi femeia a analizat ”marfa”, exact ca într-un magazin: s-a uitat la toate hainele întinse, le-a pipăit și probabil că doar acel tricou i-a plăcut sau a avut nevoie de el…

Oare ne aflăm în anul 2021!? Îmi e milă de voi! Aceeași poveste și anul trecut! Să vă fie rușine! Posted by Adriana M Roxana on Monday, March 1, 2021

Tânăra care locuiește în acel apartament spune că tricoul furat este al tatălui ei și că nu este prima dată când se întâmplă asta: ”Anul trecut sora mea a rămas fără o pereche de blugi, acum se întâmplă asta. Nu este vorba despre hainele furate, ci de gest. Cum se poate întâmpla una ca asta? Nu avem unde să întindem hainele în casă, că altfel nu le-am mai fi pus afară. De asta am instalat și camera de supraveghere, dar data trecută când am mers la poliție ne-au spus că asta nu este o dovadă pentru ei, așa că de data asta nu am mai depus plângere”, spune tânăra.

Familia nu speră să își recupereze paguba, dar prin faptul că au postat înregistrarea pe pagina de Facebook spune că poate hoții de acest fel vor fi descurajați.