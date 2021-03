Locuri de joacă pentru câini în fiecare cartier din Sibiu – „Sunt dispus să-l fac pe cheltuiala mea”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sibienii își doresc locuri de joacă pentru câinii de companie, fiindcă animalele, la fel ca oamenii, au nevoie de socializare și de un spațiu destinat lor în care să se poată mișca în voie. În acest sens, un stăpân de câine din urbea de pe Cibin a făcut o petiție și îi îndeamnă atât pe iubitorii de animale, cât și pe cei pe care îi deranjează prezența lor în parcurile din oraș să o semneze.

Florin Ilie are 45 de ani și locuiește în Sibiu. De curând, și-a luat un câine, fiind impulsionat de prietenii care aveau deja un patruped, dar și de dorința copilului său. Spune că, de atunci, viața lui s-a schimbat, astfel că acum înțelege că și câinii, la fel ca oamenii, au nevoi. A făcut o petiție online și îi roagă pe sibieni să o semneze, pentru amenajarea unor spații de joacă pentru căței în toate cartierele din municipiu.

„Nu am avut niciodată câine. Nici măcar nu mi-am dorit. Mi-era frică de ei, tocmai fiindcă nu-i cunoșteam și nu-i înțelegeam. Întâmplarea face că la sfârșitul anului trecut prietenii noștri și-au luat un patruped și, impulsionat de ei, am cedat dorinței copilului meu și ne-am luat și noi un câine. Sincer, de atunci viața mea s-a schimbat. De multe ori, când ies cu cățelușa la plimbare în lesă, văd copii cărora le este frică de câine și-i invit să o mângâie. De multe ori reușesc, împreună cu părinții sau bunicii lor, să-i conving să-și învingă teama și să pună mâna pe cățel. Nici nu vă închipuiți cât de mare este satisfacția lor. De fiecare dată, cu fiecare copil, fără excepție”, a spus, pentru Ora de Sibiu, sibianul.

Locuri speciale pentru blănoși unde se pot juca și socializa

Ideea de „loc de joacă pentru câini” reprezintă un spațiu public îngrădit, special amenajat, unde oamenii se pot juca împreună cu animalele lor de companie, unde câinii pot să socializeze, astfel fiind mult mai puțin predispuși la dezvoltarea problemelor comportamentale, precum agresivitatea și lătratul în exces.

„Un astfel de loc reprezintă un mediu adecvat în care câinii pot alerga fără lesă, fără a fi în pericol de a ajunge pe carosabil și/sau a deranja alte persoane care nu agreează apropierea de un câine sau față de persoanele care manifestă temeri. Totodată, se asigură distracție și socializare pentru stăpânii de patrupede canine”, a scris Florin în petiție. SEMNEAZĂ PETIȚIA AICI

Spații amenajate în fiecare cartier din oraș

Sibianul spune că aceste spații de joacă pentru câinii de companie ar putea fi amenajate în fiecare cartier al Sibiului. Acesta a venit și cu câteva sugestii în vederea amenajării, precum:

Suprafața spațiilor va avea o înclinație maximă de 10%

Suprafața spațiilor va fi de minim 100 mp și acoperită cu gazon

Vor exista coșuri de gunoi cu dispozitive pentru pungi, amplasate pe marginea spațiului

Vor exista bănci, amplasate pe marginea spațiului

Locurile de joacă vor fi îngrădite cu gard de înălțime minimă de 2 metri

Spațiile vor fi prevăzute cu poartă dublă cu dispozitive de închidere

Primăria asigură întreținerea periodică a spațiilor destinate câinilor

Va exista, în fiecare spațiu, un dispozitiv tip fântână, cu apă potabilă, cu vas incorporat la bază, amenajat astfel încât să nu permită acumularea apei

Spațiile vor fi iluminate pe timpul serii și al nopții

Oamenii sunt dispuși să amenajeze un spațiu pe cheltuiala lor

Sibianul care a inițiat petiția spune că este conștient că amenajarea acestor spații implică diverse costuri. Fiindcă își dorește foarte mult ca patrupedul său să socializeze în siguranță cu alți căței, este dispus să facă, alături de alți stăpâni, pe cheltuiala sa, un spațiu în cartierul Ștrand.

„Am citit câteva comentarii răutăcioase legate de costuri. E adevărat că în sugestiile mele din petiție am trecut niște cerințe minime pe care le-am văzut în alte orașe. Sincer, în acest moment, vreau atât de mult să-mi văd cățelușa socializând cu alți căței echilibrați ca și ea, încât m-aș bucura enorm și numai să văd un teren împrejmuit cu gard și atât. Mai mult de atât, în cartierul meu Ștrand, de exemplu, ne oferim noi, proprietarii de câini, să ridicăm pe cheltuiala noastră acest loc de joaca. Nu știu acum să vă spun cât este de legal, sincer nu cred că asta este soluția, dar dacă asta ar fi problema comunității, ne oferim cu cea mai mare plăcere să suportăm noi costurile”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Florin Ilie.

O mulțime de semnatari s-au arătat a fi de acord cu ideea sibianului. Au existat însă și mesaje din partea oamenilor care îi cereau sibianului să facă o petiție pentru amendarea celor care nu strâng mizeria în urma plimbării câinilor.

„Am primit și mesaje de genul: Când o să faci o petiție pentru amendarea proprietarilor de câini care lasă mizerie în urma plimbării lor? Sau a celor care își lasă câinii liberi în parcuri pe principiul stai liniștit că nu mușcă? Sau a celor care își lasă câinii să-și consume energia în curți sau în apartamente? Consider ca nu este cazul sa fac așa ceva, fiindcă există legi care trebuie puse doar în aplicare și care să-i pedepsească pe cei care, prin nesimțirea lor depășesc normele legalității și barierele bunului simț. Sincer le dau dreptate 100% celor care gândesc așa. Mai mult de atât, acum 4 luni gândeam exact la fel ca ei. Între timp am intrat și eu în lumea celor care ies zilnic să plimbe cățelul și am constatat că numărul celor civilizați este impresionant. Haideți să nu ne lăsăm copleșiți de câteva uscături și să nu vedem pădurea!”, spune sibianul.

De ce să semnezi petiția

Prin această petiție, semnatarii cer Primăriei Sibiu amenajarea mai multor locuri de joacă pentru câini, luând drept modele alte orașe din țară, cum sunt: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Deva, Slatina sau Arad. „Credem cu tărie că un oraș european cum este Sibiul poate și trebuie să-și îndrepte atenția și asupra iubitorilor de câini”, se arată în textul petiției.

„Ideea noastră este simplă și se adresează tuturor cetățenilor Sibiului: Dacă îți plac câinii, fie că ai unul și vrei să fie echilibrat, sau doar îți place să-i vezi cum pot socializa cu alți câini și oameni – SEMNEAZĂ PETIȚIA! Dacă nu-ți plac câinii și te deranjează prezența lor în parcuri, în preajma ta și a copiilor –SEMNEAZĂ PETIȚIA și trimite-i într-un țarc doar al lor, departe de tine și ai tăi!”, mai spune sibianul.

Petiția se poate semna AICI.