Motivul pentru care rapelul la AstraZeneca se face în România la opt săptămâni

Chiar dacă în Marea Britanie a doua doză cu vaccinul AstraZeneca se face la 12 săptămâni, Experții din România au recomandat ca rapelul să se efectueze la 8 săptămâni.

Întrebat miercuri la Digi24 de ce rapelul la vaccinul AstraZeneca în Marea Britanie se recomandă la 12 săptămâni, iar în România la 8 săptămâni, vicepreşedintele Comitetului Naţional de coordonare a activităţilor de vaccinare, Andrei Baciu, a spus că pentru orice vaccin, Agenția Europeană a Medicamentului are un grup de experți independenți care evaluează datele științifice și pe baza datelor face o recomandare către Comisia Europeană, care dă autorizația.

„În cadrul acestui vaccin recomandarea pentru rapel a fost de la 4 la 12 săptămâni. Am consultat experții pe datele științifice pe care le avem, iar recomandarea a fost ca rapelul să se efectueze la 8 săptămâni. Însă este esențial să efectuăm rapelul pentru că numai așa dobândim imunitatea. Sperăm ca pe 11 martie să apară și primul vaccin care se va efectua într-o singură doză, Johnson and Johnson”, a afirmat Baciu.

Întrebat, de asemenea, când ajunge în România vaccinul de la Johnson, Andrei Baciu a răspuns că cel mai probabil se va întâmpla în aprilie.

În ce privește schimbările la programare în cea de-a treia etapă de vaccinare, din 15 martie, Baciu a spus că va fi pornită o funcțiune a platformei – lista de așteptare.

„Evident că din acel moment nu pot să ai două tipuri de a ajunge la vaccinare, pe de o parte lista de așteptare și pe de altă parte varianta actuală, și atunci de pe 15 martie când lansăm această variantă, programările se fac numai în acest fel. Are foarte multe avantaje o astfel de abordare, am fi vrut să o facem mai devreme însă din punct de vedere tehnic a fost dificil să implementezi chestia asta pentru aplicația care funcționează deja și pe de altă parte trebuia să ai toate centrele identificate pentru că această listă de așteptare va fi specifică fiecărui centru, nu va fi una generală”, a adăugat vicepreşedintele Comitetului Naţional de coordonare a activităţilor de vaccinare.

Vaccinul cu care vor fi vaccinați românii aflați pe lista de așteptare nu va putea fi ales.